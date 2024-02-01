بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية م.سعود الدبوس قرارا ينظم عملية الشواء داخل الأماكن العامة والساحات والواجهات البحرية.



وتضمن القرار ما يلي:



المادة الأولى



السماح بالشواء في الفترة من 1 نوفمبر إلى 31 مارس من كل سنة، على أن يكون من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الرابعة عصرا.



المادة الثانية



يسمح بالشواء في الشواطئ الخاضعة لشركة المشروعات السياحية وهي: خلف مطعم ميجانا، وخلف مطعم بيرجر كنغ وبيتزا هت بمركز خدمة، وخلف مطعم فيلا فيروز بمركز خدمة، كما يسمح بالشواء في الشواطئ التالية على ان تقوم شركة المشروعات السياحية بتحديد مواعيد الشواء بها: شاطئ العقيلة، منتزه الخيران أعضاء المنتزه فقط.



المادة الثالثة



ضوابط الشواء في الأماكن المسموح بها ومنها:



٭ إلزام مرتادي الشواطئ بعدم رمي مخلفات الشواء والفحم والمواد المساعدة على الاشتعال أو التي كانت مشتعلة إلا بعد التأكد من إطفائها ونقلها إلى حاوية مخصصة لذلك ذات جودة عالية من قبل شركة المشروعات السياحية.



٭ تخصيص سيارة معنية برفع مخلفات الشواء والفحم دون دمج أي مخلفات أو نفايات أخرى تجنبا لأي حالة تحدث سهوا أو بالخطأ وهذا أمر وارد.



٭ وضع لوحات إرشادية بذلك في مداخل ومخارج الشواطئ وداخلها مع التحذير من الشواء خارج تلك المساحات المحددة.



٭ عدم تكسير أو تخريب الممتلكات العامة.



٭ أن يكون المنقل مرتفعا عن الأرض بمسافة متر.



٭ ألا يكون الشواء على المساحة الخضراء والرمال.



٭ أن يكون الشواء على المواقع مخصصة على البلاط.



٭ أن تكون المواد المستخدمة للشواء صالحة للبيئة.



٭ أن يكون هناك فريق خاص للشواطئ والتفتيش عليها من قبل البلدية وشرطة البيئة المتابعة النظافة.



المادة الرابعة



على جميع الجهات التي تقع تلك المواقع المصرح بها للشواء تحت إشرافها والوارد ذكرها في هذا القرار أن تلتزم بالتالي:



٭ وضع اشتراطات وعمل خرائط توضيحية ولافتات إرشادية والمساحة المقررة للشواء وذلك لكل موقع على حدة.



٭ تحديد الأوقات المسموح فيها بالشواء، وذلك ضمن اللافتات الإرشادية الخاصة بها.



٭ أن يتم عمل حملات توعوية للمواطنين والمقيمين من قبل تلك الجهات بالتنسيق مع بلدية الكويت وذلك في وسائل الإعلام المختلفة.



٭ التزام الجهة المشرفة على المواقع المخصصة للشواء بنصوص قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاتها.



المادة الخامسة



يحظر الشواء على جميع الجزر الكويتية.



المادة السادسة



يحظر الشواء في الشواطئ الخاضعة لبلدية الكويت وهي:



٭ شاطئ الشويخ ويمتد من قصر السيف إلى المجمع النفطي.



٭ شاطئ أنجفة - بلاج رقم 17 مقابل منطقة سلوى ق 12.



٭ شاطئ الفنطاس - بلاج رقم 8 - بجانب منتزه العقيلة.



٭ شاطئ المهبولة - بلاج رقم 10 5.



٭ شاطئ أبوالحصانية - بلاج رقم 5 - منطقة أبوالحصانية ق 11.



المادة السابعة



يتولى موظفو البلدية من حاملي صفة الضبطية القضائية المنوط بهم ضبط المخالفات وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1987 بشأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات والقرار الوزاري رقم 2023/354 بشأن لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها إلى الجهة المختصة.



المادة الثامنة



يجوز للبلدية تعديل الضوابط والأماكن المسموح بها للشواء، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة.



المادة التاسعة



على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة.