محمد راتب



نظمت جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية مهرجان النوير للإنتاج المحلي من الخضار، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات وذلك انطلاقا من دعم المنتجات الوطنية وتخفيف العبء عن المساهمين وأهالي المنطقة. aوفي تصريح لـ «الأنباء»، قال أمين صندوق جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية حمد المري إن مجلس الإدارة لا يألو جهدا في توفير الخدمات وتنظيم المهرجانات التسويقية بين الحين والآخر، وذلك لتخفيف وطأة الغلاء عن المساهمين وإيصال منتجات المزارعين لهم بأقل الأسعار. وأشار المري إلى تخصيص مساحة مميزة لهذا المهرجان الذي التقى فيه كبار المنتجين الكويتيين وأصحاب المزارع، وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية، يقوم المزارع الكويتي من خلاله بعرض منتجاته وتسويقها للمستهلك دون أي وسيط. من جانبه، أكد رئيس اللجنة الاجتماعية محمد سعد الهاجري أن تنظيم المهرجانات التسويقية والتخفيضات ومنها هذا المهرجان الوطني المميز، كل ذلك يسهم في تشجيع المزارع الكويتي على الإنتاج وتحسينه وفتح منافذ بيع له لتسويق منتجاته بجودة عالية وسعر مميز. ولفت الهاجري إلى أن الإنتاج المحلي للخضار هو أحد أهم محاور الأمن الغذائي في الكويت، ما يستدعي من الجهات الرسمية والمعنية والجمعيات التعاونية دعمه بشتى الوسائل من أجل المحافظة على استمراره ودعم المزارع على المضي قدما في تحسين إنتاجه وتقديم الأفضل للمستهلك.



أما عضو مجلس الإدارة محمد خشمان العجمي فقد أكد أن الجمعية نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات على الجانب التسويقي وتنظيم المهرجانات وإطلاق العروض بين الحين والآخر. وأضاف العجمي أن مجلس الإدارة نجح في إطلاق أكبر مهرجان للقرطاسية على مستوى الجمعيات التعاونية،