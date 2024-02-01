أسامة دياب



أعربت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس عن فخرها بأن المملكة المتحدة لاتزال وجهة السفر المفضلة للعديد من الكويتيين، معربة عن ترحيب بلادها بالمزيد من الزوار الكويتيين، وخصوصا بعد طرح تصريح السفر الإلكتروني اليوم والذي يصبح فيه المواطنون الكويتيون (ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي والأردنيون الآخرون) مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على تصريح السفر الإلكتروني ETA، والذي يمكن استخدامه للسفر إلى المملكة المتحدة في 22 فبراير 2024 أو بعده. وأضافت «بتكلفة 10 جنيهات إسترلينية فقط (نحو 4 دنانير)، يسمح ETA برحلات قصيرة غير محدودة إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك زيارات تصل إلى 6 أشهر للسياحة أو لزيارة العائلة والأصدقاء أو الدراسة أو إجراء الأعمال أو العبور إلى وجهة أخرى. ويظل صالحا لمدة عامين أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر المستخدم لتقديم الطلب (أيهما أقرب). على عكس سابقتها، التنازل عن التأشيرة الإلكترونية EVW، يمكن استخدام ETA عدة مرات خلال هذه الفترة ولها فائدة إضافية تتمثل في عدم ربطها برحلة معينة. وهذا سيجعل الرحلات القصيرة إلى المملكة المتحدة أكثر مرونة وعفوية».



وزادت «نرحب بالمزيد من الزوار الكويتيين للاستمتاع بالجمال والثقافة وفرص العمل التي تقدمها المملكة المتحدة، والمساعدة في تعزيز الروابط بين الأفراد التي طالما عززت الشراكة العميقة والخاصة بين بلدينا».