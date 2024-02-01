

مفرح الشمري



يواصل مهرجان الكويت الدولي للمونودراما السابع (دورة الفنان القدير محمد جابر) تقديم عروضه المسرحية على خشبة مسرح متحف الكويت الوطني، حيث قدمت فرقة مسرح الطائف السعودية أمس الاول مسرحية «ساكن متحرك»، من تأليف فهد ردة الحارثي وإخراج أحمد الاحمري، وتمثيل بدر الغامدي وإضاءة دواري وديكور عبدالاله السحيمي.



العرض مدته 40 دقيقة، مرت على المتلقي سريعة وممتعة، وذلك للقدرات الفنية التي يملكها بطل العمل بدر الغامدي الذي كان حضوره طاغيا على المسرح على الرغم من التحولات النفسية الموجودة في النص، ولكن بموهبته استطاع الغامدي ان يعبر بالعرض المسرحي إلى بر الامان وينجح في تقديم مونودراما ناضجة من جميع عناصرها، وهذا الامر يحسب لفريق العمل المتماسك في هذا العرض، ويحسب لفرقة «الطائف» السعودية التي تقدم دائما عروضا مسرحية مميزة تسهم في تطوير المسرح السعودي المطلوب في جميع المهرجانات الخليجية والعربية لامتلاكه عناصر موهوبة بكل عناصر العرض المسرحي.



النص يتناول معاناة ممثل في عرض مسرحي مع المؤلف والمخرج والبطلة، فكل شيء موظف من قبل المؤلف لصالح البطلة التي تتحكم في مسار العمل والعاملين، أما الممثل هنا فدوره هامشي بغض النظر عن إمكاناته ومواهبه والجهد الذي بذله في البروفات وليس له الحق للمناقشة مع المؤلف والمخرج لتعديل هذه المسارات غير العادلة، وعليه أن يطيع ويلتزم، لكن هذا الممثل في النهاية يتمرد ويثور، رافضا أن يتنازل عن قيمه ومبادئه لتعديل المسارات الخاطئة التي نراها ونسمعها في وسطنا الفني.



«المضحكاني».. مأساة موهوب!



من جانبها، قدمت فرقة مسرح الخليج العربي العرض المسرحي «المضحكاني»، من تأليف وإخراج وتمثيل مشعل العيدان الذي أبهر الجميع بقدراته الفنية لتوصيل رسالة المسرحية الجميلة من خلال شاب موهوب من أسرة راقية يعشق فن المونولوج، ولكن اسرته ترفض ذلك، ولكنه لم ييأس، فحاول حتى وصل وأصبح من المشهورين في هذا الفن، ولكن يحاربه أحد نجوم هذا الفن بعد ان سرق الاضواء منه مستغلا النفوذ الذي لديه ليعود هذا النجم الموهوب إلى المربع الاول ويعيش مأساة جديدة في ظل محاربته قبل ذلك نفوذ ذلك النجم!



أحداث المسرحية ورسالتها للأسف نعيشها في واقعنا المليء بمثل هذه الفئات التي تحارب المبدعين في شتى المجالات حتى لا يأخذوا مكانهم مستغلين أبشع الطرق لإبعادهم عن طريقهم دون النظر أن لكل زمان رجاله!