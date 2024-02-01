

هادي العنزي



«ضرب السالمية عصفورين بحجر» في اليوم قبل الأخيرة للتعاقدات الشتوية للموسم 2023-2024، وذلك بعدما تعاقد مع المهاجم الليبي السنوسي الهادي (30 عاما)، والنمساوي سردان سبيردونوفيتش (31 عاما)، ليكونا بدلا من الغاني ابدو إيساكا، والسنغالي أوسينو سيزار.



وجاء تعاقد الجهاز الإداري للسالمية مع السنوسي وسردان بناء على توصية من الجهاز الفني بقيادة الكرواتي انتي ميشا، وقد دخل سردان تدريبات السماوي أول من أمس في أول حصة تدريبية له مع الفريق، فيما شارك السنوسي في تدريبات السماوي أمس تحضيرا لمواجهة كاظمة في الدور ربع النهائي لكأس الأمير غدا الجمعة. جدير بالذكر أن الليبي السنوسي قدم مستويات متميزة مع النادي العربي، لمدة ثلاثة مواسم متتالية، فيما جاء النمساوي سردان قادما من نادي هجر السعودي، وسبق له اللعب في نادي أدميرا النمساوي، وأكثر من ناد صربي.