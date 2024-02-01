

يلتقي إنتر ميامي الأميركي بقيادة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني، لويس سواريز، النصر السعودي تالسكا البرازيلي على ملعب «المملكة أرينا» بالسعودية في بطولة «كأس موسم الرياض» 2024، وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم.



وخسر إنتر «ميامي» أولى مبارياته في «كأس موسم الرياض» أمام الهلال السعودي، وشهدت المواجهة غزارة تهديفية بتسجيل 7 أهداف، أحرزها لويس سواريز، وليونيل ميسي من ضربة جزاء، وديفيد رويز، فيما سجل أهداف الهلال الكساندرميتروفيتش، وعبدالله الحمدان، وميشيل ديلجادو، ومالكوم.



وستكون مواجهة إنتر ميامي ضد نظيره النصر السعودي هي المواجهة الثانية في بطولة كأس موسم الرياض الودية، على أن تكون المواجهة الأخيرة في البطولة الودية يوم 8 الجاري بين فريقي الهلال والنصر.



وقد شهدت تدريبات «العالمي» عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتدريبات بشكل طبيعي، بعدما تعرض لإصابة قوية في الفترة الأخيرة منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق السعودي.



من جانبه، كشف المدير الفني للنصر السعودي، البرتغالي لويس كاسترو، آخر تطورات إصابة مواطنه وقائد الفريق، كريستيانو رونالدو، وقال كاسترو، في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «رونالدو أصبح الآن في المرحلة النهائية للتأهيل»، مضيفا: جهزنا الفريق للفوز بالدوري السعودي للمحترفين، وإلغاء مبارياتنا في الصين كان أمرا سلبيا في الإعداد خلال فترة التوقف، وسنستفيد كثيرا من الوافد الأسترالي الجديد عزيز بيهيتش قاريا، حيث نستطيع الآن أن نلعب بخمسة أجانب ولاعب آسيوي سادس، وسيعوض أليكس تيليس.



وأشار المدرب البرتغالي إلى أن السعودية جاهزة لتنظيم جميع البطولات العالمية، وقال:«نحن في بلد يجهز نفسه للمستقبل، وهذا أمر يتطلب عملا جديا من كل شخص فينا، وهذا يدفعنا الى تقديم أفضل ما لدينا».



ويستكمل إنتر ميامي الأميركي جولته الآسيوية استعدادا للموسم الكروي الجديد بمواجهة فريق هونغ هونغ في هونغ كونغ 4 فبراير المقبل، ويختتم الجولة بلقاء فيسيل كوبي الياباني يوم 7 من الشهر ذاته بطوكيو.



من جهة أخرى، أعلن مجلس إدارة نادي الاتفاق، التعاقد مع 4 لاعبين منهم ثلاثة من النصر، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.



ونشر الاتفاق فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أعلن خلاله التعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا، وخالد الغنام، وعبدالله مادو ثلاثي النصر.



كما أعلن الاتفاق أيضا، ضم اللاعب الكاميروني إيكامبي قادما من صفوف أبها.



يذكر أن الاتفاق أعلن خلال الأيام الماضية، تعاقده بشكل رسمي مع ألفارو ميدران نجم التعاون، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية.