

القاهرة - ناهد إمام



قرر البنك المركزي المصري إلغاء الاستثناءات المتاحة بحدود السحب اليومي للعملة المحلية، وجرى تحديد حد أقصى للسحب النقدي اليومي من البنوك على حساب العملاء سواء كان حسابا واحدا أو متعددا.



وأعلن المركزي في بيان أن الحد الأقصى للسحب النقدي هو 150 ألف جنيه، وغير متوافر أي استثناءات للسحب بأكثر من 150 ألف جنيه من حساب العميل.



وأكد، أن الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد يكون 150 ألف جنيه طبقا للتعليمات، وحال وجود أي استثناءات يتم إبلاغ البنك المركزي مباشرة.



وبحسب البيان بدأ تطبيق هذه التعليمات اعتبارا من أمس الأربعاء في كافة البنوك والمصارف العاملة في مصر.



وكان محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، ألغى خلال عام 2022، حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات، وألغى الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.



ووجه آنذاك بزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء في الوقت ذاته على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.