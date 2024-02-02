شهد التضخم تراجعا طفيفا في منطقة اليورو في يناير الماضي، ليسجل 2.8% على أساس سنوي، بعدما سجل في الشهر السابق 2.9%، بحسب أرقام نشرتها وكالة بيانات «يوروستات» التابعة للاتحاد الأوروبي، غير أن المؤشر لا يزال أعلى بكثير من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.



ويرتبط هذا التراجع بانخفاض أسعار المواد الغذائية بما يشمل الكحول والتبغ بنسبة 5.7% على أساس سنوي مقابل 6.1% في ديسمبر، بالإضافة إلى تضخم أكثر اعتدالا في أسعار السلع الصناعية باستثناء موارد الطاقة (زيادة 2%).



في غضون ذلك، واصلت أسعار الطاقة تراجعها -6.3% لكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق -6.7%. وظلت الزيادة في أسعار الخدمات عند 4% على أساس سنوي في يناير، وسجلت كل من إيطاليا 0.9% ولاتفيا 1% وليتوانيا 1% وفنلندا 0.7% أدنى معدل تضخم في يناير بين الدول العشرين التي تتقاسم العملة الموحدة.



واستقر معدل البطالة في منطقة اليورو عند 6.4% في ديسمبر 2023، محافظا على المستوى نفسه الذي سجله في الشهر السابق، عند أدنى مستوى تاريخي له رغم الوضع الاقتصادي الحالك، بحسب الأرقام التي نشرتها يوروستات.



ولا يزال هذا المؤشر عند أدنى مستوى له منذ أن بدأ مكتب الإحصاءات الأوروبي بجمع الأرقام في أبريل 1998 في الدول التي اعتمدت عملة اليورو الموحدة، فيما تراجع معدل البطالة بـ 0.3 نقطة على أساس سنوي في ديسمبر 2023.