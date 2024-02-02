يشارك فريق الكويت للطائرات الورقية بعشرات الطائرات الهوائية ضمن مهرجان قطر للطائرات الورقية 2024 الذي انطلق الأسبوع الماضي ويستمر حتى يوم غد السبت في ميناء الدوحة القديم بالعاصمة القطرية الدوحة.



وقال رئيس الفريق عمر بوحمد، في تصريح لـ «كونا»، إن الطائرات الورقية التي تم إطلاقها تتسم بطابع الوطنية والهوية الكويتية من خلال عرض ألوان علم الكويت وعلم ما قبل الاستقلال اضافة الى طائرة صممت بطريقة تدمج التراث الشعبي الكويتي القديم بالحديث.



وعن الطائرات المشاركة في الاحتفال، ذكر بوحمد أن أشكال الطائرات مستوحاة من البيئة الكويتية والتراث الشعبي الكويتي مثل «الطنطل» و«بواق العيش» و«السعلو»، لافتا إلى ان 22 دولة مشاركة في هذا المهرجان.



وأضاف ان الطائرات الهوائية من تصميم وتنفيذ الفريق، مشيرا إلى انه تصنيعها يتم عبر مراحل من خلال صنع نموذج مصغر تجريبي للتأكد من سلامة الطائرة تليها مرحلة انتاج وتنفيذ المخطط النهائي عبر برنامج إلكتروني خاص يراعى من خلاله جودة ومتانة الطائرة وتحملها للتغيرات الجوية والرياح.