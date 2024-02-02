قال الأمين العام للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية د.مرزوق الغنيم إن للمركز العربي مكانته العلمية والبحثية التي تضاهي المراكز البحثية الكبرى في مجال الطب والعلوم الصحية ترجمة وتأليفا، بحثا ودراسة يستقطب لها ذوو الخبرة من الأساتذة والأطباء المتخصصين والمترجمين الأكفاء، وله في ذلك المجال باع طويل وخبرة تربو على 40 عاما منذ تأسيسه عام 1980، وعلى مدى هذه الفترة الزمنية الممتدة توالت إصدارات المركز في سلسلة المناهج الطبية ترجمة وتأليفا، وسلسلة المعاجم والأطالس المتخصصة، والمعجم المفسر للطب والعلوم الصحية، ومجلة تعريب الطب، وسلسلة الثقافة الصحية العامة. وأضاف د.مرزوق: وحرصا منه على تحديث خططه الرامية الى توسعة دائرة الثقافة الصحية لتشمل الكبار والصغار ارتأى المركز إصدار سلسلة ثقافية صحية للأطفال، وقد صدر منها 7 كتيبات من ذي قبل، ويواصل المركز إصدار كتيبات جديدة من هذه السلسلة، منطلقا من رؤيته أن تعريب العلوم الصحية وتيسير مؤلفاتها لا يقتصر على الكبار فقط، بل يمتد ليشمل أطفالنا الصغار الذين لهم حقوق علينا لا تقل عن حقوق الكبار في التثقيف الصحي اللازم لهم في حياتهم، وامتدادا لما سبق إصداره من هذه السلسلة أصدر المركز 3 كتيبات جديدة من سلسلة كتب «الثقافة الصحية للأطفال» تضمنت العناوين الآتية: الحواس الخمس، الحيوانات الأليفة والصحة، الجهاز الهضمي.



وأوضح د.مرزوق ان هذه العناوين الثلاثة تمثل - على الترتيب - الكتيبات الثامن والتاسع والعاشر من هذه السلسلة وهي كسابقتها تهتم موضوعاتها بحياة الطفل وبيئته وتتجه نحو تثقيفه ثقافة صحية بسيطة تتناسب ومرحلته العمرية، ولها سمات في الشكل والمضمون تُستوفى عند تأليفها، في صدارتها الجاذبية والتشويق واختيار خط النسخ الكبير وتشكيل الكلمات تشكيلا كاملا وصور مرسومة جميلة ومحتوى علمي بسيط.



وتابع: بلغت هذه السلسلة حتى الآن 10 كتيبات، وسيتوالى إصدار كتيبات أخرى من هذه السلسلة في موضوعات وعناوين جديدة، وذلك لما لاقته من استحسان وقبول واسع لدى كثير من الطلاب وأولياء الأمور في محافل كثيرة، ومنها معرض الكويت الدولي السادس والأربعين لسنة 2023.



وأهاب المركز في مقدمات هذه الكتيبات بالآباء والأمهات الى إعانة أبنائهم على الإفادة القصوى من المحتوى العلمي لهذه الكتيبات، ليحظوا بشخصيات متوازنة سعيدة، عمادها العقل السليم في الجسم السليم.





