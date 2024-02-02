قدم رئيس المجلس البلدي اقتراحا باستحداث مدخل ومخرج لمنطقة المهبولة.



وقال المحري في اقتراحه: تسهيلا على أهالي منطقتي أبوحليفة والمهبولة، ونظرا لما يعانيه أهالي المنطقتين ومرتادو الطريق من ازدحامات مرورية خاصة عند الدوار الحالي القائم بين المنطقتين بسبب دخول تناكر المياه والشاحنات وغيرها، ما يسبب ازدحاما مروريا شديدا، أصبح من الضروري استحداث مدخل ومخرج آخر لمنطقة المهبولة.



لذا نقترح الآتي: استحداث مدخل ومخرج لمنطقة المهبولة من طريق الملك عبدالعزيز - الفحيحيل السريع مقابل منطقة الرقة وبعد الجسر الذي يربط أبوحليفة والرقة، تسهيلا على أهالي المنطقتين وتجنبا للازدحامات المرورية التي يواجهونها.