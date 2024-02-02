بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي خلال اجتماعه الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية السابق على قرار البلدي وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم في العديلية. ويتضمن جدول الأعمال كالتالي:



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل رئيسية في منطقة الدوحة لخدمة المدينة الترفيهية موقع مقترح رقم (1).



الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن توحيد استعمالات القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية بمدينة الكويت.



الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن تخصيص أرض في منطقة شمال غرب الصليبخات لغرض إنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض.



تعديل البند ثالثا من قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ/ل ع1/34/03/2023د2) المتخذ بتاريخ 10/7/2023 الخاص بتطوير أسواق المباركية التابعة لها بما يسمح للبلدية تنفيذ المتحف بمعزل عن باقي مكونات المشروع.



إنشاء جسر بحري لربط مدينة المطلاع بمدينة الكويت.



طلب وزارة العدل بشأن تجديد قرار التخصيص لأرض مشروع مبنى محكمة الأسرة بمحافظة العاصمة في منطقة غرناطة قطعة (3).



طلب وزارة المالية نقل تبعية جزء من الموقع الاسكاني رقم (47) الكائن بالقطعة رقم 02) بمنطقة المرقاب امام حديقة الشهيد لصالح وزارة المالية الخزانة العامة للدولة لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.