محمد راتب



أعلنت الحركة الشعبية الوطنية الانتهاء من التشكيل الجديد لمجلس إدارتها.



وقال رئيس مجلس إدارة الحركة سعود الحجيلان أن المجلس الجديد يتكون من نخب سياسية وثقافية وعلمية، وأكثرها أسماء لامعة لها باع طويل في ميدان العمل السياسي، ما من شأنه العمل بروح واحدة من أجل تحقيق الغايات والأهداف. والجدير بالذكر أن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة في الحركة يتضمن كلا من سعود الحجيلان رئيسا، وأسامة يوسف الطاحوس بمنصب الأمين العام، وناصر الكندري رئيسا للمكتب السياسي، وعضوية المكتب السياسي لكل من: المحامي بدر حسين المطيري وفاطمة عايد الرشيدي وخالد عبدالله الطاحوس وعبدالله علي النصار، ود.ابراهيم دشتي، وعبداللطيف الجويسري وعلي ثنيان الأذينة، والمحامي يوسف الغبيشان، ومنصور ناصر المطيري، وعبدالعزيز الدخنان.



كما ضم التشكيل الجديد في منصب رئيس المكتب الإعلامي خالد القفيدي، وفهد أحمد البطحاني في منصب رئيس المكتب النقابي، ود.غانم الحجيلان رئيسا للمكتب الصحي، واحمد نصار الشريعان في منصب المستشار العام.