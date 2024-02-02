قدم رئيس المجلس البلدي اقتراحا بتعديل المساحات الخاصة بأنشطة المعاهد البدنية الرجالية والنسائية بالعقارات الاستثمارية.



وقال المحري في اقتراحه: يحتوي الجدول رقم 2 الملحق بالقرار الوزاري رقم 602/2009 بشأن تنظيم أعمال البناء الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها، ونص البند الثامن عشر ثانيا/2 منه فيما يخص الاشتراطات المطلوبة للاستعمالات التجارية المسموح بها بالعقارات الاستثمارية على أن:



«يسمح باستغلال الطابقين الأول أو الثاني أو استغلالهما معا في آن واحد كمعهد اللياقة البدنية، على أن يكون الحد الأدنى لمجموع مسطحات البناء المطلوب استغلالها كمعهد بمساحة 180م2 ويجوز الجمع بين معهد اللياقة البدنية وصالون للســـيدات أو الرجال شريطة ألا تقل المساحة في هذه الحالة عن 240م2.



لما كان ذلك وكان التوجه العام فيما يخص التطور الخاص في النظام الاستثماري والتجاري وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة يصب في الاحتياج الى مساحات قليلة للأنشطة الخاصة بالمعاهد البدنية، الأمر الذي نقترح معه تعديل مساحة هذه الأنشطة ليكون نص ثانيا/2 من البند الثامن عشر والسابق الإشارة اليه كالتالي: «يسمح باستغلال الطابقين الاول أو الثاني أو استغلالهما معا في آن واحد كمعهد لياقة بدنية على أن يكون الحد الأدنى لمجموع مساحات البناء المطلوب استغلالها كمعهد بمساحة 60م2، ويجوز الجمع بين معهد اللياقة البدنية وصالون السيدات أو الرجال شريطة ألا تقل المساحة في هذه الحالة عن 120م2».