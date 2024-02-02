الإقبال على شراء السبائك ارتفع 23.8% بما حجمه واحد طن ليصل إلى 5.2 أطنان

مشتريات المشغولات انخفضت 300 كيلوغرام إلى 14.4 طناً خلال العام



علي إبراهيم



اشترى المواطنون والمقيمون في الكويت نحو 19.6 طنا من المشغولات والسبائك والعملات الذهبية في 2023 بقيمة تصل إلى نحو 1.23 مليار دولار (376.3 مليون دينار، عند سعر صرف 306 فلوس للدولار)، وذلك بمتوسط سعر للكيلو يصل إلى 19.2 ألف دينار خلال العام نفسه.



وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي، أن مشتريات الموطنين والمقيمين من الذهب ارتفعت بنسبة 3.7% بما حجمه 700 كيلوغرام لتبلغ 19.6 طنا خلال 2023 مقارنة بـ 18.9 طنا خلال 2022، في ظل زيادة ملحوظة في مشتريات السبائك الذهبية والتي تصنف عادة كأولى أدوات الادخار والتحوط قبل المشغولات الذهبية التي تصنف كـ «زينة وخزينة».



وفيما تظهر البيانات أن هناك ارتفاعا في حجم مشتريات الذهب خلال 2023 كاملا، فإن أبرز محفزات الشراء تتمثل في عدد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية يمكن سردها كالتالي:



1 ـ الأحداث الجيوسياسية: إذ إن تصاعد حدة الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتداعياتها عالميا يدفع الأفراد إلى زيادة مقتنياتهم من المعدن الأصفر للتحوط من المستقبل، ولحفظ قيمة مدخراتهم تحسبا لأي تطورات.



2 ـ ارتفاع أسعار الذهب: الارتفاعات السعرية التي حققها المعدن الأصفر خلال 2023 كانت محفزا كبيرا للمواطنين والمقيمين من أجل اقتناء المعدن الأصفر، إذ كانوا يستهدفون تعظيم قيمة مدخراتهم، وهو ما يظهر واضحا في ارتفاع مبيعات السبائك بصورة ملحوظة.



3 ـ معدلات التضخم: معدلات التضخم المرتفعة التي تعيشها العديد من دول العالم جعلت مواطنيها يلجأون إلى اقتناء الذهب كواحدة من آليات التحوط التي تحفظ من خلالها قيمة مدخراتهم.



4 ـ معدلات الفائدة: توجه الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية حول العالم لتخفيف حدة سياسة التشديد النقدي من شأنه أن يزيد من جاذبية الذهب لتحقيق معدلات أعلى من الربحية.



مشغولات



تفصيليا، تراجع إجمالي مشتريات المواطنين والمقيمين من المشغولات الذهبية خلال 2023 بنحو 2% بما قيمته 300 كيلوغرام بعدما سجلت مشترياتهم بنهاية العام مستوى 14.4 طنا مقارنة بـ 14.7 طنا خلال 2022.



وخلال العام نفسه، سجلت الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 تراجعا في مشتريات الذهب بـ 100 كيلوغرام بعدما وصلت إلى مستوى 3 أطنان مقارنة بـ 3.1 أطنان في الفترة ذاتها من 2022.



وفي الربع الثاني من عام 2023 ارتفعت مشتريات المواطنين والمقيمين من الذهب بواقع 400 كيلوغرام بعدما وصلت إلى 4.2 أطنان مقارنة بـ 3.8 أطنان في نهاية الربع الثاني من 2022.



وشهد الربع الثالث من 2023 تراجعا في مشتريات المواطنين والمقيمين من الذهب بواقع 600 كيلوغرام بعدما بلغت مشترياتهم في الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 3.4 أطنان مقارنة بـ 4 أطنان في الفترة ذاتها من 2022. يأتي ذلك فيما لم يشهد الربع الرابع من 2023 تغييرا عن الفترة المماثلة من 2022، إذ استقر كلاهما عند مستوى 3.8 أطنان من المشغولات.



سبائك



وعلى عكس المشغولات الذهبية، ارتفعت مشتريات المواطنين والمقيمين من السبائك بنحو 23.8% بما حجمه 1000 كيلوغرام خلال 2023، ليسجل إجمالي مشترياتهم نحو 5.2 أطنان مقارنة بـ 4.2 أطنان في 2022.



وأظهرت البيانات أن الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 شهدت ارتفاعا في مشتريات السبائك بواقع 100 كيلوغرام لتصل إلى 1.1 طن مقارنة بطن واحد في 2022.



وخلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو 2023 ارتفعت مجددا بـ 200 كيلوغرام لتصل إلى 1.3 طن مقارنة بـ 1.1 طن عن الفترة ذاتها من 2022.



وفي الربع الثالث من 2023، ارتفعت السبائك مجددا بواقع 300 كيلوغرام لتصل إلى 1.5 طنا مقارنة مع 1.2 خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022.



وخلال الربع الأخير من 2023 ارتفعت مشتريات المواطنين والمقيمين من السبائك بنحو 400 كيلوغرام لتصل إلى 1.3 طن مقارنة بـ 900 كيلوغرام خلال الفترة من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2022.