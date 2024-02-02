

أبقت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج «أوپيك+»، على سياسة إنتاج النفط دون تغيير خلال اجتماعها أمس، كما أشادت بالمستوى الرفيع بالالتزام من جانب الدول الأعضاء في منظمة «أوپيك» والدول من خارجها الأطراف في إعلان التعاون.



وفي هذا السياق، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.عماد العتيقي بنتائج الاجتماع الـ 52 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في «أوپيك+»، والذي عقد عبر الاتصال المرئي بحضور محافظ الكويت لدى منظمة «أوپيك» محمد الشطي والممثل الوطني للكويت لدى المنظمة الشيخ عبدالله الصباح.



وأكد العتيقي، في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، أن السوق النفطية تشهد توازنا، ويعزز ذلك التخفيضات الطوعية التي قامت بتنفيذها «أوپيك+» اعتبارا من مطلع يناير 2024 حتى نهاية مارس 2024.



وأشاد العتيقي بالتعاون الجماعي والتناغم في «أوپيك+» وحرصها على استمرار متابعة ومراقبة تطورات السوق والالتزام بالقرارات التي من شأنها ضمان استقرار وتوازن السوق.



وشدد العتيقي على أن الكويت ملتزمة بالتخفيضات الطوعية التي التزمت بها ضمن «أوپيك+» والبالغة 135 ألف برميل يوميا، اعتبارا من أول يناير حتى نهاية مارس 2024.



وكانت اللجنة الوزارية المشتركة أكدت أنها ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء بمنظمة «أوپيك» والدول المشاركة من خارجها، الذي عقد في 4 يونيو 2023، وكذلك تعديلات الإنتاج الإضافية الطوعية التي أعلنها عدد من الدول الأعضاء في «أوپيك» والدول المشاركة من خارجها في أبريل 2023، والتعديلات التي تلت ذلك في نوفمبر 2023، كما ستواصل اللجنة تقييم ظروف السوق بشكل دقيق، مشيرة في ذلك الى رغبة الدول الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون في التعامل مع مستجدات السوق، واستعدادها لاتخاذ تدابير إضافية، في أي وقت، مستندة في هذا إلى التماسك القوي بين الدول الأعضاء في منظمة «أوپيك» والدول المشاركة من خارجها.



ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الـ 53 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في 3 أبريل 2024، فيما قال مصدران من «أوپيك+» إن التحالف سينظر أول مارس فيما إذا كان سيمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، والتي من المقرر أن ينقضي أجلها نهاية الربع الجاري من العام.