قال مدير عام جمعية عطاء المحامي عمر الشقراء ان ملف علاج المرضى يشكل إحدى أولويات الجمعية التي تسعى الى تنظيم المخيمات الطبية في الدول الفقيرة والتي من خلالها يتم إجراء العمليات الجراحية لمرضى العيون.



وأوضح الشقراء أن تكلفة العملية الجراحية 40 دينارا ويتم تجهيز المخيمات الطبية بكل الاحتياجات من الأطباء والممرضين والصيادلة وفنيي المختبرات ويتم من خلالها إجراء الفحوصات الطبية وتوزيع النظارات الطبية وتقديم الاستشارات. وتابع: تتم إقامة المخيمات الطبية لعلاج مرضى العيون بالتعاون مع شركائنا في الخارج من الجمعيات المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية ونحرص على المشاركة في هذه المخيمات ونقل المشاهد للمحسنين وذلك عبر حسابات الجمعية بمنصات التواصل الاجتماعي.



وحث أهل الخير على دعم هذا المشروع الإنساني الذي يساهم بشكل فاعل في علاج مرضى العيون وإدخال السعادة عليهم وعلى ذويهم وعودتهم الى ميدان العمل والعطاء بعد سنوات طويلة قضوها في ظلام دامس بسبب عدم توافر 40 دينارا ثمن العملية الجراحية. لدعم المشروع الاتصال على 1890900.