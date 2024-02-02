آلاء خليفة



أوضح القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.علي الزعبي ان عمادة الكلية ستسعى الى تحقيق أهداف عامة تعود على جامعة الكويت بالفائدة من جهة وأهداف خاصة تعود لكلية العلوم الاجتماعية من جهة أخرى.



وأفاد الزعبي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، بأن ابرز الأهداف التي تسعى الكلية لتحقيقها والتي تخص الاستراتيجية الخاصة بجامعة الكويت هو تطبيق مبدأ الحوكمة ومبدأ الشفافية وكذلك عدم تعارض المصالح على المستوى الإداري والاكاديمي، بالإضافة الى العمل بجد واجتهاد من خلال التعاون والتعاضد مع الأقسام العلمية لخلق البيئة المناسبة والجيدة التي ستساعد الزملاء والزميلات من أعضاء هيئة التدريس او الهيئة المساندة او الموظفين، وكذلك ابناؤنا الطلبة والطالبات، في انجاز الاعمال بشكل جيد وسليم بما يدفع الى تحقيق المزيد من الإنجازات والابداعات التي نأمل ان نراها على ارض الواقع في المرحلة المقبلة.



وفيما يخص استكمال الجداول الدراسية، قال الزعبي ننبه ابناءنا الطلبة والطالبات انه تم وضع فورمة في مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام وتويتر عن طريق مكتب التوجيه والإرشاد بكلية العلوم الاجتماعية يمكن للطلبة الدخول على تلك الفورمة وتسجيل المواد التي يرغبون بالتسجيل بها.