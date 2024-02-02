حمد المرزوق: «بيتك» أكبر بنك في الكويت من حيث إجمالي الموجودات وصافي الأرباح

224 مليون دينار حصة الجهات الحكومية من صافي أرباح 2023 وبزيادة 50%

أرباح العام الماضي قياسية وتاريخية.. والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي

«بيتك» تصدر قائمة الشركات المدرجة بقيمة سوقية وصلت إلى 11.4 مليار دينار

عبدالوهاب الرشود: «بيتك» حقق أفضل معدل أرباح وأعلى معدلات بالمؤشرات الرئيسية

البنك يقود المنافسة ويحقق نمواً في قاعدة العملاء والحصة السوقية داخل قطاع البنوك

توظيف نحو 400 موظف وبنسبة تكويت 99% من إجمالي التعيينات خلال العام 2023



قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حمد عبدالمحسن المرزوق، ان «بيتك» حقق صافي أرباح للمساهمين لعام 2023، بلغت 584.5 مليون دينار، بنسبة نمو 63.4% مقارنة بالعام السابق 2022، وهي أرباح قياسية وتاريخية والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، وقد مثلت حصة الجهات الحكومية وشبه الحكومية للكويت منها مبلغ 224 مليون دينار وهي أعلى مما كانت عليه قبل الاستحواذ بمبلغ 74.5 مليون دينار أي بزيادة 50%، إضافة إلى ذلك، فقد زاد نصيب الجهات الحكومية من القيمة السوقية لمجموعة بيتك بمبلغ 285 مليون دينار مقارنة بنصيبها من القيمة السوقية لما كانت عليه قبل الاستحواذ لعام 2021 وهو ما يعكس الاستفادة الكبيرة للمال العام من الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة.



وأوضح المرزوق أن ربحية السهم (بعد توزيع الأسهم الخاصة بالاستحواذ) ارتفعت لتصل إلى 38.49 فلسا لعام 2023 بنسبة نمو 29.6% مقارنة بالعام السابق 2022 والتي كانت 29.7 فلسا، وارتفع صافي إيرادات التمويل لعام 2023 ليصل إلى 965.9 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 20.7% مقارنة بالعام السابق 2022، وكذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل ليصل إلى 945.4 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 30.7% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع رصيد مديني التمويل ليصل إلى 19.4 مليار دينار، بزيادة قدرها 624.7 مليون دينار، وبنسبة زيادة 3.3% مقارنة بالعام السابق، وبلغ رصيد إجمالي الموجودات 38.01 مليار دينار لعام 2023، بزيادة قدرها 1.04 مليار دينار، وبنسبة زيادة 2.8% مقارنة بالعام السابق.



وذكر ان إجمالي حقوق مساهمي البنك بلغ 5.3 مليارات دينار لعام 2023، وزادت حسابات المودعين لتبلغ 21.8 مليار دينار لعام 2023، بزيادة قدرها 782.4 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 3.7% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع معدل كفاية رأس المال إلى 18.18% لعام 2023، (17.66% لعام 2022) متخطيا الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد على متانة المركز المالي لـ «بيتك».



وأوضح المرزوق ان الوضع المالي القوي الجديد لمجموعة «بيتك» عزز من قدرة البنك على زيادة التوزيعات النقدية لمساهميه لهذه السنة وللسنوات المالية القادمة، حيث أوصى مجلس إدارة «بيتك» بتوزيعات أرباح نقدية عن عام 2023 على المساهمين بواقع 10 فلوس للسهم الواحد عن المتبقي من الأرباح حتى نهاية عام 2023، وذلك بخلاف ما تم توزيعه للنصف الأول من 2023 والتي بلغت 10 فلوس للسهم الواحد، بإجمالي توزيعات نقدية 20% لعام 2023 مقارنة بتوزيعات نقدية بواقع 15% للعام السابق. كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم المنحة بواقع 9% من رأس المال المدفوع.



أفضل مستوى من الأداء المالي



وقال المرزوق ان النتائج غير المسبوقة التي وصل إليها «بيتك» في السنة الأولى تشهد على نجاح الخطوات الخاصة بالاستحواذ وذلك على كل الأصعدة، حيث أصبح أكبر بنك في دولة الكويت من حيث إجمالي الأصول المجمعة والتي بلغت 38 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2023، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، مبينا ان الاستحواذ ساهم في الارتقاء بمستوى الربحية، حيث نجح «بيتك» في تحقيق أفضل مستويات ومعدلات الأرباح على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، بالإضافة إلى تحقيق أعلى نسب عوائد على مجمل المؤشرات الرئيسية.



وأوضح المرزوق ان «بيتك» نجح في تحقيق الأهداف الرئيسية في استراتيجية المجموعة وتعزيز المكانة الرائدة، متغلبا على صعوبات البيئة التشغيلية والتحديات المختلفة، منوها بنسب السيولة الكبيرة والقاعدة الرأسمالية المتينة والأداء التشغيلي القوي الذي نتج عنه تسجيل نمو في الإيرادات التشغيلية وفي الأرباح وفي المحفظة التمويلية وفي جميع المؤشرات المالية الرئيسية.



ولفت المرزوق إلى زيادة القيمة السوقية الرأسمالية للمجموعة، حيث حقق التداول على سهم «بيتك» سيولة عالية جدا وبمستويات قياسية، وتصدر «بيتك» قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية الرأسمالية التي وصلت حاليا إلى 11.4 مليار دينار، مما يعكس ارتفاع القيمة الرأسمالية لحملة أسهم «بيتك»، وأكثر من ثلثهم مؤسسات حكومية أو شبه حكومية.

كما توسعت خدماته لتشمل دولا استراتيجية جديدة منها بريطانيا ومصر وغيرها، وذلك بعد إتمام الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد - البحرين الذي آتى ثماره خلال عامه الأول، مشيرا إلى الانتهاء من عملية تحول البنك الأهلي المتحد (البحرين) من نشاطه التقليدي إلى الإسلامي في وقت قياسي وبسلاسة عالية، حيث حصل البنك رسميا على رخصة مصرف تجزئة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، وبدأ البنك اعتبارا من ديسمبر الماضي بتقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، بما يشمل خدمات الأفراد، وخدمات الشركات، وأدوات التوفير والاستثمار، إضافة إلى حلول تمويل التجارة وإدارة الثروات.



وذكر المرزوق «لقد نتج عن الاستحواذ أرباح وقيمة تراكمية (Accretion) بالنسبة لحصة الأرباح لكل سهم من أسهم مساهمي بيتك بلغت 17.9% في العام الأول، كما في 31 ديسمبر 2023 (قبل الوفورات) والتي من المتوقع ان تزيد مع تحقيق الوفورات خلال الفترات القادمة خاصة بعد استكمال عملية الدمج مع البنك الأهلي المتحد - الكويت، وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية الملموسة 20.5% (قبل الوفورات)، كما في 31 ديسمبر 2023، وهو من أعلى نسب العوائد على حقوق الملكية في القطاع.



وقد ارتفعت نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب في بيتك لتصل إلى 12.92% في نهاية 2023 مقارنة بنسبة 10.34% في نهاية 2021 ونسبة 7.44% في نهاية 2019، اي ارتفعت بنسبة 73.6% مقارنة بنهاية 2019، مما يعكس قوة سهم «بيتك» بعد الاستحواذ ورغبة وثقة الجهات الاستثمارية المحترفة في اقتنائه.



وتجدر الإشارة إلى انه يتم حاليا العمل على إتمام عملية الدمج بالضم بين بيتك الكويت والبنك الأهلي المتحد - الكويت، وهي إحدى المراحل النهائية لعملية استحواذ «بيتك» على مجموعة البنك الأهلي المتحد، حيث سيترتب عليها مزايا وفوائد عديدة للبنكين وللقطاع المصرفي في الكويت.



وأضاف: «لقد أصبح الكيان الجديد والمركز المالي للبنك بعد استحواذ «بيتك» على مجموعة الأهلي المتحد من القوة بمكان بحيث يعزز قدرته على مواجهة الأزمات المالية بشكل اكبر ومكانته كبنك رائد محليا وإقليميا ودوليا، على نحو يدعم هدف الكويت في التحول إلى مركز مالي منافس مع ترسيخ ريادته في مجال الصيرفة الإسلامية على المستوى الإقليمي آخذا بالاعتبار التركيز على توفير فرص عمل مناسبة للعمالة الوطنية».



مركز مالي قوي



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف - عبدالوهاب عيسى الرشود، ان«بيتك» تمكن من الحفاظ على قوة ميزانيته العمومية وتعزيز المركز المالي للمجموعة، كما نجح في الاحتفاظ باحتياطي رأسمالي قوي، مستفيدا من مستوى السيولة الوفيرة والتنوع المستمر في التمويل، ومرونة نموذج الأعمال، والانتشار الجغرافي الواسع، وتناغم أداء بنوك المجموعة، وغيرها العديد من عناصر القوة.

وأشار إلى أن «بيتك» حقق أفضل معدل أرباح وأعلى معدلات على مجمل المؤشرات الرئيسية، منوها بتعزيز جودة الأصول، وتنمية الأرباح التشغيلية وتعزيز الإيرادات وتنوعها، ما حقق المتانة المالية والنمو المستدام.



وأضاف الرشود ان «بيتك» يقود المنافسة ويحقق نموا في قاعدة العملاء وفي الحصة السوقية لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، منوها بالمضي قدما في استراتيجية التحول الرقمي ومواصلة تعزيز الريادة في طرح الحلول والخدمات المالية الرقمية المبتكرة من خلال KFH Online (على الموبايل والموقع الإلكتروني)، وأجهزة (XTM) وأجهزة (ATM)، وفروع (KFH- GO) الذكية، مشيرا إلى إطلاق بنك «تم» الرقمي وهو أول بنك رقمي إسلامي في الكويت، وكذلك إطلاق منصة الدفع الرقمية «زاهب» للتجار، إلى جانب العديد من الحلول المصرفية المبتكرة.



وأشار إلى أن «بيتك» حصل على تصنيف رائد سوق في الحلول الرقمية من مجلة يوروموني العالمية تقديرا لتميزه في التحول الرقمي.



الكفاءات الوطنية



وأكد الرشود نجاح جهود «بيتك» في تمكين المواهب والكفاءات الوطنية والفكر الابداعي في العمل، من خلال جهود التوظيف والتدريب الضخمة، حيث تم توظيف نحو 400 موظف وبنسبة تكويت 99% من إجمالي التعيينات خلال سنة 2023، وبذلك تجاوزت نسبة التكويت لدى البنك 81%. بالإضافة إلى تسكين الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية خلال العام. كما تم تسجيل أكثر من 83.000 ساعة تدريبية لعدد 3116 موظفا.



ولفت الرشود إلى أن الخزانة للمجموعة واصلت أنشطتها الاستثمارية وصناعة السوق في سوق رأس المال الأولي والثانوي، مبينا ان تداولاتها فاقت 13 مليار دولار خلال العام، واستمرت في توسيع نطاق تداولها للصكوك قصيرة الأجل من إصدارات المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM). كما حافظت الخزانة للمجموعة على مكانتها الرائدة كمتداول رئيسي في السوق الأولي لصكوك IILM.



26 جائزة مرموقة



وقال الرشود ان «بيتك» فاز بـ 26 جائزة مرموقة تقديرا لتفوقه ولما قدمه من ابتكار وخدمات ومنتجات مصرفية متطورة، مبينا ان الجوائز تؤكد دور«بيتك» الريادي في التحول الرقمي ونقل التجربة المصرفية إلى آفاق جديدة، وتحقيق تطلعات العملاء، وكذلك تؤكد قوة الأداء المالي، والريادة في صناعة التمويل الإسلامي.



ومن أبرز الجوائز التي حصدها «بيتك» خلال 2023، أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم من مجلة غلوبل فايننس العالمية، وجائزة بنك العام - الكويت من ذي بانكر العالمية.



وفي ختام تصريحه، أعرب الرشود عن تقديره لدعم مجلس الإدارة، مثمنا دور بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية في دعم القطاع المصرفي. كما أثنى على جهود الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين وكل الشركاء وأصحاب المصلحة، لدورهم الأساسي في تعزيز مكانة «بيتك» والمحافظة على تفوقه.



مجموعة مصرفية في 11 دولة



أشار حمد المرزوق إلى أن الوضع الجديد المتميز لـ «بيتك» كمجموعة مصرفية تنتشر في 11 دولة ساهم في تعزيز دوره وقدرته في دعم الاقتصاد الكويتي وتعزيز وضع بيتك كأحد البنوك المهيمنة في الشرق الأوسط، حيث مكن «بيتك» من الدخول إلى أسواق جديدة ومواصلة دوره في توفير التمويل اللازم للشركات والمشاريع الكبرى على المستوى المحلي والإقليمي بكفاءة عالية.

وجدير بالذكر ان «بيتك» قد شارك في صفقات تمويل لمشاريع الكهرباء والبتروكيماويات وصناعة الطيران على المستوى الإقليمي، بلغ إجماليها نحو 10.5 مليارات دولار، بالإضافة إلى العديد من صفقات التمويل المحلية والإقليمية التي أكدت قوة «بيتك» المالية وقدرته العالية على تمويل المشاريع الضخمة.



ونوه المرزوق بدور «بيتك» في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع متناهية الصغر، وقد حقق نموا في محفظته التمويلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان «بيتك» يعتبر شريكا استراتيجيا للمجتمع ويساهم في المبادرات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تهم المجتمع.



7.5 مليارات دولار إصدارات صكوك



كشف المرزوق عن ان مجموعة «بيتك» عززت دورها الريادي في مجال إصدارات الصكوك الدولية، فمن خلال شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية للمجموعة نجح «بيتك» في إدارة وترتيب إصدارات صكوك تتجاوز قيمتها 7.5 مليارات دولار لجهات إصدار متنوعة، تغطي الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.



وقال ان «بيتك» واصل جهوده في الاستدامة وتعزيز منتجات التمويل الأخضر سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، ولعب دورا مهما في الاستدامة عبر ربط تعاملاته المالية مع الاستدامة، منوها بمشاركة «بيتك» الفعالة في قمة COP28 الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، التي أقيت مؤخرا في دبي.



وقال ان «بيتك» نجح في تتويج جهوده في الاستدامة خلال 2023 بحصد العديد من الجوائز منها: جائزة «أفضل بنك إسلامي في معايير الاستدامة في العالم» من مجلة يورموني العالمية.



وأوضح ان مساهمات «بيتك» المجتمعية خلال سنة 2023 كانت هادفة وشاملة، حيث نجح في تنفيذ أنشطة استراتيجية ذات قيمة مضافة وأثر إيجابي على المجتمع بكل شرائحه، وحصل على تصنيف «رائد سوق» في المسؤولية المجتمعية على مستوى الكويت من مجلة يوروموني العالمية.