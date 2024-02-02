

شريف حمدي



تستعد بورصة الكويت لاستكمال مسيرتها في الاتجاه الصاعد مدفوعة بالنتائج المالية والتوزيعات التي تعد من أهم المحركات سوق الأسهم، إذ بدأت مرحلة الكشف عن النتائج المالية للعام المالي 2023، والتي استهلت بشائرها بأرقام إيجابية ومكاسب قياسية لبيت التمويل الكويتي «بيتك» بلغت 584.5 مليون دينار بنسبة ارتفاع 63% والتوصية بـ 10% و9%، ومكاسب تاريخية لبنك الكويت الوطني بلغت 560 مليون دينار بنسبة ارتفاع 10% والتوصية بتوزيعات 25% نقدا و5% منحة.



وشهدت جلسة أمس الخميس سلوكا بيعيا لدى المتداولين بغرض جني الأرباح على مجموعة منتقاة من الأسهم القيادية التي حققت ارتفاعات سعرية خلال الجلسات الماضية.



وأنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على تراجع في أداء المؤشرات بتراجع للسوقين الأول والرئيسي، ليتراجع المؤشر العام الذي يقيس أداء السوقين معا، وذلك على إثر موجة تصريف لجني الأرباح من الأسهم التي حققت مكاسب سعرية في الجلسات الأخيرة.



وتراجعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.4% بفقد 618 مليون دينار جراء عمليات البيع خاصة على الأسهم القيادية التي تم التركيز عليها استباقا للكشف عن النتائج المالية، ووصلت القيمة السوقية بنهاية التعاملات الأسبوعية إلى 42.744 مليار دينار تراجعا من 43.362 مليار دينار الأسبوع الماضي.



وعلى مستوى السيولة، فاستمر الارتفاع اللافت على مستوى معدلات السيولة، حيث بلغ متوسط التداول اليومي 68.3 مليون دينار بمحصلة أسبوعية 341 مليون دينار، مقارنة مع 62 مليون دينار كمتوسط يومي الأسبوع الماضي بإجمالية سيولة 311 مليون دينار بارتفاع نسبته 10%.



فيما تراجعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 14.5%، إذ بلغت كميات التداول خلال الأسبوع 1.146 مليار سهم انخفاضا من 1.340 مليار سهم الأسبوع الماضي.



على مستوى المؤشرات، انخفض الأداء بشكل جماعي بنهاية تعاملات الأسبوع، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.7% بخسارة 144 نقطة ليصل المؤشر إلى 7918 نقطة مقارنة مع 8062 نقطة الأسبوع الماضي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% بخسائر نقطتين فقط ليصل المؤشر إلى 5971 نقطة مقارنة مع 5973 نقطة الأسبوع الماضي، وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 1.4% بخسائر 104 نقاط ليصل إلى 7238 نقطة من 7342 نقطة الأسبوع الماضي.



وانخفضت قيمة ملكيات الأجانب بالسوق الأول إلى 5.28 مليارات دينار وفقا لبيانات البورصة في 31 الجاري، مقارنة مع 5.33 مليارات الأسبوع الماضي، وخلال تعاملات الأسبوع زادت نسب تملك الأجانب في 6 أسهم هي برقان والكويتية والاستثمارات واعيان والامتياز وعقارات الكويت، وقلصوا نسب التملك في 6 أسهم مثلها، مع استقرار النسب في 19 سهما.



إلى ذلك، أظهرت إحصائية رسمية للبورصة أن صافي شراء الأجانب لأسهم البورصة خلال يناير بلغ 43.3 مليون دينار من خلال عمليات شراء من قبل المؤسسات والشركات بصافي بلغ 42.7 مليون دينار، وبصافي شراء صناديق الأجانب الاستثمارية 52.9 ألف دينار، أما صافي شراء الأفراد الأجانب فبلغ 579 ألف دينار.



90.5 مليون دينار عقوداً ومناقصات فازت بها 10 شركات



حازت 10 شركات مدرجة في البورصة الكويتية وتابعة لها عقودا ومناقصات بقيمة 90.5 مليون دينار خلال يناير الماضي، وذلك في ظل أداء إيجابي للاقتصاد الوطني يدعمه استقرار سعر النفط أعلى من السعر التأشيري بالموازنة العامة الجديدة. ووفقا لإحصاء أعدته «الأنباء» جاءت شركة أسمنت بورتلاند بالصدارة من حيث الأعلى قيمة بعقد قيمته 35.9 مليون دينار وقعته مع شركة مجموعة جيزوبا الصين الهندسية الدولية لتصنيع وتوريد خرسانة جاهزة لمدة 4 سنوات. تلتها شركة السفن بإجمالي 18.5 مليون دينار، ثم شركة تابعة لـ «المشتركة» بقيمة 15.9 مليون دينار، تلتها stc بقيمة 9.9 ملايين دينار، تلتها الرابطة بـ 4.4 ملايين دينار، تلتها شركة تابعة لـ «كابلات» بقيمة 3.1 ملايين دينار.



أما الأنظمة فحازت عقد بقيمة 1.7 مليون دينار، ثم تابعة لـ «المعادن» بقيمة 497 ألف دينار، ثم النخيل 470 ألف دينار، تلتها العيد بـ 178 ألف دينار.



8.5 ملايين دينار مشتريات الكويتيين بالأسهم الإماراتية



علاء مجيد



جاءت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر يناير من العام الحالي 2024 بقيمة 101.87 مليون درهم إماراتي ما يعادل (8.53 ملايين دينار) مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 83.63 مليون درهم (7 ملايين دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية بقيمة 18.24 مليون درهم (1.53 مليون دينار). وعلى أساس سنوي، فقد نمت مشتريات الكويتيين بالأسهم الإماراتية بنسبة 25.5% مقارنة بقيمة 89.29 مليون درهم إماراتي (7.47 ملايين دينار) التي سجلتها في يناير من العام الماضي 2023، وسجل صافي مشتريات خلال يناير من العام الماضي بقيمة 26.25 مليون درهم إماراتي (2.2 مليون دينار).



وجاءت مشتريات الخليجيين في بورصة أبوظبي خلال شهر يناير الماضي بقيمة 835.71 مليون درهم (70 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 896.41 مليون درهم (75 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية خلال الشهر الماضي بقيمة 60.7 مليون درهم (5 ملايين دينار).



وكانت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي 2023 سجلت نحو 1.05 مليار درهم إماراتي ما يعادل (88 مليون دينار) مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 970.79 مليون درهم (81.26 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية بقيمة 85.45 مليون درهم إماراتي (7.15 ملايين دينار).