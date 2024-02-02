أعلن الجيش الأميركي سلسلة عمليات عسكرية ضد المتمردين الحوثيين الذين يهددون الملاحة التجارية في البحر الأحمر، مؤكدا إسقاط أكثر من 10 مسيرات هجومية وصواريخ وتدمير محطة تحكم أرضية.



وأفادت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان بأنه «أطلق المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن. وتمكنت (المدمرة) «يو إس إس كارني» من إسقاطه بنجاح». كذلك أعلنت «سنتكوم» أن ضربات أميركية دمرت «محطة تحكم أرضية للطائرات المسيرة تابعة للحوثيين و10 طائرات مسيرة انقضاضية (...) شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن القوات البحرية الأميركية في المنطقة».



إلى ذلك، أفادت وكالة «يو كاي ام تي او» البريطانية للأمن البحري أمس عن انفجار وقع قرب سفينة قبالة السواحل الغربية اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير.



وقالت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية، في بيان إنها تلقت «تقريرا عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا نحو غرب الحديدة في اليمن»، مشيرة إلى أن «السفينة أبلغت عن حدوث انفجار على مسافة من جانبها الأيمن». يأتي بعد ساعات من إعلان الحوثيين استهداف سفينة أميركية في خليج عدن كانت متجهة إلى أحد الموانئ الإسرائيلية.