

القاهرة - ناهد إمام



أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار الأميركي للعملاء، وذلك بالتعاون مع شركة فيزا، امتدادا للشراكة الناجحة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء في معاملتهم المالية خارج مصر بالعملة الأجنبية.

وأشار كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن إطلاق بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار الأميركي للعملاء تعكس تعاون الكيانين البنك الأهلي المصري وشركة فيزا، خاصة أن هذا المنتج سيساعد بالتعاون مع شركة فيزا على تلبية الخدمات التي تقدم للعملاء خارج مصر، وحرصا من البنك الأهلي المصري على تلبية كل احتياجات عملائه بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم داخل مصر وخارجها.

وأضاف أن إطلاق البطاقة الجديدة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار الأميركي يأتي ضمن استراتيجية البنك لتقديم المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة.



وأكد سوس أن بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار الأميركي تتيح للعملاء القائمين والجدد الكثير من المزايا الحصرية لهم، حيث يمكن إصدارها عند فتح حساب بالدولار الأميركي، وذلك للعملاء الجدد، بالإضافة إلى إتاحة إصدارها للعملاء القائمين أصحاب الحسابات بالدولار الأميركي، مع إمكانية إجراء كل المعاملات المالية بالعملات الأجنبية خارج مصر من المشتريات والسحب النقدي الدولي والسداد الالكتروني والتسوق عبر الانترنت حول العالم خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى مزايا أخرى دوليا.