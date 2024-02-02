

مفرح الشمري



ضمن عروض مهرجان الكويت الدولي للمونودراما السابع «دورة الفنان القدير محمد جابر العيدروسي»، قدمت فرقة تياترو أمس الأول على خشبة مسرح متحف الكويت الوطني عرضها المسرحي «الحارس» تأليف مالك القلاف وتمثيل يوسف الحربي وإخراج هاني النصار وموسيقى ومؤثرات صوتية هاني الهزاع ومكياج تهاني كمال والمخرج المساعد يوسف المطر.



المسرحية قدمت برعاية الجامعة الأمريكية الدولية AIU وسط حضور غفير من ضيوف المهرجان وعشاق المسرح اكتظت بهم كراسي مسرح متحف الكويت الوطني.



تناولت المسرحية قضايا مهمة نعيشها في واقعنا الحالي من خلال شخصية «الحارس» الذي جسدها يوسف الحربي بعد ان كان موظفا في مكان مرموق يتم نقله إلى وظيفة حارس لثلاجة موتى ليعيش معاناة نفسية قاسية من هذا القرار المجحف بعطاءاته في وظيفته السابقة ليخلق بعدها بينه وبين الموتى علاقة مليئة بالعديد من الانكسارات التي عاشها في حياته حملت بين طياتها العديد من الإسقاطات على وضع الأمة العربية في وقتنا الحالي.



نجح الممثل يوسف الحربي في توصيل رسالة العرض الإنسانية حسب القدرات التي يملكها خصوصا في التحولات النفسية من مشهد إلى مشهد.



الرؤية الإخراجية التي قدمها المخرج هاني النصار في هذا العرض عميقة جدا خلقت تواصلا جميلا مع الحضور، وذلك لتوظيفه الجميل لكل عناصر العرض المسرحي باستثناء الإضاءة التي تسببت نوعا ما في تشتيت المتلقي وهذا ما نوه عنه المخرج هاني النصار بأن خلل الإضاءة ليس منه وإنما من سستم الإضاءة المتوافر في مسرح متحف الكويت الوطني.