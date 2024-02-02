

تفقد مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان مجمع الصالات المغطاة بالنادي العربي للاطلاع على سير أعمال المشروع، والوقوف على آخر مراحل الإنجاز لإنشاء وتطوير الصالة بعد إعادة بنائها قبل تسلميها إلى النادي لافتتاحها رسميا، وكان في استقبال البيدان وفريق قطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق بالهيئة عبدالعزيز عاشور رئيس مجلس إدارة النادي العربي.



وتعد الصالة واحدة من أحدث القلاع الرياضية المغطاة وتتكون من صالة رئيسية من 3 طوابق وملاعب دولية لكرة اليد والسلة والطائرة، بجانب صالات تدريب رئيسية وفرعية وغرف خدمات وغرف تحكم بالمبنى وعيادات طبية، وغرف محاضرات وكبائن للمعلقين، ومواقف سيارات لخدمة كبار الزوار.



وأشاد البيدان بمراحل الإنجاز والتنفيذ للمشروع الذي يهدف إلى توفير البنية التحتية للأندية والاتحادات الرياضية على كل المستويات استعدادا لاستضافة الكويت العديد من البطولات على المستوى القاري والعربي والعالمي خلال الفترة المقبلة.



وأكد أن خطة الهيئة العامة للرياضة تعتمد على توفير عدد من الصالات المغطاة خلال الفترة المقبلة للأندية والاتحادات للألعاب الفردية والجماعية. وذكر أن صالة النادي العربي تعد من ضمن خطة الهيئة، حيث تضاهي الصالة كل المجمعات الرياضية العالمية، وان الهيئة لن تتوانى في دعم الأندية والاتحادات للمساهمة في رفع المستوى البدني والفني للاعبين.



وفي السياق نفسه، قدم م.علي العبدالجليل مهندس المشروع عرضا عن مراحل إنجاز المشروع التي تجاوزت 97 % وجار الانتهاء من أعمال الفحص والتشغيل والاختبار بعد صدور الموافقة النهائية من قوة الإطفاء العام بتاريخ 30 يناير 2024 إذ من المتوقع الانتهاء من عملية استلام المشروع الابتدائي تمهيدا لتسليمه للجهة المستفيدة النادي العربي الرياضي خلال الفترة المقبلة.