

قضـــت الدائـــــــرة المستعجلة في المحكمة بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على عقار مواطنة، وذلك لاقتضاء الدين منها والثابت بحكم قضائي آخر،



حيث تتلخص وقائع الدعوى في قيام الدائن باللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري ومن ضمنها الحجز على العقار السكني المخصص للمدينة، وذلك تمهيدا لبيعه في دائرة البيوع بالمحكمة الكلية، ومن ثم يتحصل على أمواله من بيعه للعقار في المحكمة.



وقد حضر المحامي عبدالرحمن عايش العنزي عن المدينة وقدم دفاعه للمحكمة، حيث طالب بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على العقار السكني الخاص بالمواطنة، وذلك لوجود حماية خاصة أسبغها المشرع على العقارات المخصصة للسكن الخاص، كما بين العنزي أن الحجز الموقع على العقار لا تتوافر فيه شروط صحته وبالتالي يلزم القضاء بعدم الاعتداد به. وانتهت المحكمة إلى تأييد دفاع العنزي والتأكيد على وجود حماية خاصة للعقار السكني الخاص للأسرة الكويتية، وبالتالي انتهت المحكمة إلى عدم الاعتداد بالحجز على العقار الخاص بالمدينة.















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