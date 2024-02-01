أعلنت الرابطة العربية لجراحي العمود الفقري اختيار رئيس رابطة جراحي العمود الفقري الكويتية د.عبدالرزاق العبيد رئيسا لها بإجماع رؤساء الروابط العربية وهي المرة الأولى التي يشغل هذا المنصب طبيب كويتي.

وقال د.العبيد لـ"كونا": ان هذه التزكية جاءت اثر اجتماع للجمعية العامة للرابطة على هامش فعاليات المؤتمر العالمي لجراحة العمود الفقري في دورته الـ13، مبينا ان الرابطة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ووزراء الصحة العرب.



وأكد ان خطة العمل المقبلة للرابطة ستشهد برامج حافلة تصب في السعي الحثيث لتطوير التعليم الطبي في المنطقة العربية في مجالات جراحة العمود الفقري من خلال إعداد برامج تدريبية وتبادل خبرات ونشر دراسات علمية وتطوير الجراحات خاصة ان هناك دولا يصعب فيها الحصول على التعليم المتطور بسبب الأوضاع السياسية أو صعوبة السفر.



وذكر انه تم عقد اجتماع لوضع خطة عمل لتطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة فضلا عن تنظيم مؤتمرات علمية وقرر الاجتماع إعداد دراسة لبرامج الزمالة في جراحة العمود الفقري لجراحي الوطن العربي وتم تشكيل فريق لإعداد هذه الدراسة.



وقال د.العبيد ان ما تحقق إنجاز كبير يحسب للكويت ويؤكد دورها المتميز على خارطة التطور الطبي في المنطقة مهديا هذا الانجاز الى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الاحمد، والذي يتوافق مع رؤية سموه لتطوير القطاع الصحي خاصة والكويت عامة لتكون مركزا ليس تجاريا فقط وإنما مركزا علميا بكفاءة ابنائها.