القاهرة - ناهد إمام

بلغت حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد 23.5% و27% ببنكي الأهلي ومصر 565 مليار جنيه، حيث ارتفعت حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد 23.5% و27% بالبنك الأهلي وبلغت 365 مليار جنيه منذ طرحها وحتى الآن، عبر خدمات الإنترنت البنكي وشبكة الفروع.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ان حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد 23.5% و27% ببنك مصر بلغت 200 مليار جنيه منذ طرحها وحتى الآن، عبر خدمات الإنترنت البنكي وشبكة الفروع.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي المصري قرر طرح شهادتي ادخار لمدة عام، بعائد 23.5% بعائد يصرف شهريا، و27% بعائد يصرف نهاية المدة بعد عام.

فيما قرر بنك مصر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة «طلعت حرب»، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريا بعائد 23.5% سنويا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.