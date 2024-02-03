عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيس قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء ورئيس المؤتمر د.حنان الحسيني، عن انطلاق المؤتمر الدولي الـ 26 لأمراض النساء و التوليد في دولة الكويت تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي خلال الفترة من 8 فبراير حتى 10 فبراير ، حيث يستمر لمدة 3 ايام في فندق "والدروف استوريا"

وذكرت د.الحسيني في تصريح صحافي، أن المؤتمر يُعد أضخم حدث علمي وتدريبي في هذا المجال بحضور ومشاركة كبيرة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، حيث سيشارك فيه 20 خبير من عديد من الدول الأجنبية و الخليجية والعربية، وذلك من المملكة المتحدة و أسبانيا وروسيا وقبرص والهند و سولفينيا والسعودية و مصر ، فضلا عن خبراء محليين يشار اليهم بالتميز و الخبرة في مجال النساء و التوليد.

وأشارت الى أن المؤتمر سيتناول كافة الموضوعات الخاصة بالحمل والولادة وطب الأم والجنين وعلاج مشكلات ضعف الخصوبة عند النساء والرجال واستخدام تقنيات الذكاء الصناعي في تحسين جودة ونتائج اطفال الأنابيب والأخصاب المساعد، كما يتيح الاطلاع على أحدث ما توصل اليه العلم للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمريضات ومستقبل علم الأجنة والجينات الوراثية ومستقبل الجراحات الروبوتية واستخدام الذكاء الصناعي في "سونارات" الأجنة والتداخلات العلاجية للأجنة اثناء الحمل .

وتابعت : سيناقش المؤتمر ايضاً أحدث ما توصل إليه العلماء في مجال الفحوصات الجينية والوراثية قبل الحمل، كما سيتطرق الى المنظور الشرعي والديني لتطبيقات الذكاء الصناعي في الطب عامة وفي مجال النساء والولادة خاصة، وذلك بحضور خبراء شرعيين و متخصصين في مجالات التشريع.

ونوهت الى أن المؤتمر سيضم 3 ورش عمل تسبق انعقاده، وهي ورشة عمل السونار التفصيلي المتقدم في النساء و التوليد، وذلك في الفترة من 6 -7 فبراير، فضلا عن ورشة عمل جراحات الذكورة لعمليات الخصوبة ، وذلك خلال 5- 6- 7 فبراير 2024، أما الورشة الثالثة، فستكون عن عمل المناظير الرحمية خلال الفترة من 6 - 7 فبراير .