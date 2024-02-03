دمشق - هدى العبود



توفيت مساء الخميس الماضي، والدة الفنانين السوريين غزوان وشادي الصفدي، ووجهت نقابة الفنانين في سورية التعازي لهما، وكتبت عبر صفحتها في «السوشيال ميديا»: «تعازينا القلبية للزميل الفنان غزوان الصفدي والزميل الفنان شادي الصفدي بوفاة والدتهما.. إنا لله وإنا إليه راجعون».



يشار إلى أن آخر أعمال الفنان شادي الصفدي، كانت مشاركته في مسلسل «البورد»، تأليف وإخراج هوزان عكو، فيما يشارك غزوان في مسلسل «العربجي» بموسمه الثاني، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، والعمل من إخراج سيف الدين سبيعي، تأليف عثمان جحا ومؤيد النابلسي.



أسرة «الأنباء» تتوجه بالتعازي الحارة للفنانين غزوان وشادي برحيل والدتهما. (إنا لله وإنا إليه راجعون)