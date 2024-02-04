

نفذت جمعية الهلال الأحمر الكويتية مشروع كسوة ملابس الشتاء للأطفال في قطاع غزة وذلك ضمن مشاريعها الإنسانية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق.



وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس لـ «كونا» أمس إن الجمعية قامت خلال الحملة بتوزيع عدد كبير من الملابس الشتوية على الأطفال بما يسهم في تخفيف معاناتهم وتقديم الدعم النفسي لهم وأسرهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم، لاسيما مع الظروف المناخية الصعبة في فصل الشتاء.



وأضافت البرجس أن مشروع توزيع كسوة ملابس الشتاء يندرج ضمن سلسلة المبادرات والمشاريع التي تتبناها «الهلال الأحمر» في قطاع غزة وسط الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الأشقاء هناك جراء استمرار عدوان الاحتلال منذ أكتوبر الماضي، موضحة أن الجمعية نفذت العديد من المشاريع الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، مشيرة إلى الجسر الجوي الذي حمل سيارات الإسعاف وعيادة متنقلة ومستلزمات إغاثية وطبية.



وأكدت أن الكويت ستواصل مسيرة دعم العمل الإنساني وأنها لن تألو جهدا في تقديم مساعداتها التي تعكس الصورة المشرقة للبلاد تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، لافتة إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه المطالبة والضغط نحو الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية للاحتلال وإنهاء حصاره على قطاع غزة وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية والغذاء والدواء.