بيروت ـ عامر زين الدين



انتقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط «الجمود الذي يصيب الواقع السياسي المعيش»، معتبرا أننا بتنا بحاجة إلى معجزات، للخروج من التعطيل المستوطن، والذي يحول دون اي تقدم يحرك الملفات الأساسية، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، في ظل ما يلوح في أفقها من شبح تعاظم الأزمات والضغوط على نحو اكبر.



وجدد القول إن «حركة الموفدين وغيرها، على أهميتها، يجب ان تتوافق مع مبادرات داخلية، لكسر هذا الجمود لاسيما على المستوى الرئاسي، وضرورة أن نعي جميعا أن الحالة الانتظارية الطويلة تزيد من تقهقر البلد وتفكك مؤسساته».



كلام النائب جنبلاط جاء في تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، حيث التقى عددا من الوفود الشعبية والاجتماعية والأهلية.