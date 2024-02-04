أسقطت القوات الأميركية أمس الأول ثماني طائرات من دون طيار قبالة اليمن ودمرت أربع مسيرات أخرى على الأرض كانت مجهزة للإطلاق، وفق ما أعلن الجيش الأميركي أمس.



وتزامنت هذه الضربات مع تنفيذ القوات الأميركية ليل أمس الاول سلسلة من عمليات القصف الجوي على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسورية ردا على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين نهاية الأسبوع الماضي.



وأسقطت مدمرة بحرية أميركية مسيرة صباح الجمعة فيما أسقطت مقاتلات وسفينة حربية سبع مسيرات في وقت لاحق من اليوم نفسه، بينما دمرت القوات الأميركية أربع طائرات بدون طيار أخرى على الأرض قبل إطلاقها، وفق ما ذكرت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) أمس على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقالت «سنتكوم» إن المسيرات التي دمرتها على الأرض تعود إلى المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، لكنها لم تحدد أي جماعة أو دولة مرتبطة بالمسيرات التي أسقطتها في الجو.



وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إسقاط المسيرات فوق المياه المفتوحة.



وأوضحت «سنتكوم» أن «هذه التدابير ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية».