محمد الدشيش



نظم مركز «أسباير زون» التثقيفي والترفيهي للطفل حفل ختام النادي الربيعي والذي سعى لاكتشاف مواهب الأطفال وقدراتهم الأدبية، حيث تم تكريمهم من قبل لجنة التحكيم المكونة من باسمة الوزان وناصر الدوسري وشيماء القلاف.



وفي هذا السياق، قالت رئيسة مركز «أسباير زون» التثقيفي والترفيهي للطفل طيبة الرويح انه تم خلال الحفل تكريم المبدعين الصغار في النادي الربيعي بحضور أعضاء لجنة التحكيم، متوجهة بالشكر لأولياء الأمور والمبدعين من الأطفال والذين يعدون الداعمين الحقيقيين للنادي، لافتة إلى السعي لصقل قدراتهم ومواهبهم، مشيدة بدور جريدة «الأنباء» في تغطية فعاليات المركز. بدورها، قالت باسمة الوزان: في البداية أشكر «اسباير زون» لإتاحة الفرصة لي ولمدة 3 أيام لمتابعة هذه النخبة من الصغار المميزين وكانت تجربة جميلة ومميزة وتمنيت ان تطول أكثر من ذلك. وأشادت الوزان بقدرات المبدعين الصغار وما يملكونه من مواهب، حيث لم يسعفنا الوقت لمشاهدة المزيد مما لديهم، مشيرة إلى أن النادي يسهم في اكتشاف مواهب الأطفال وتثقيفهم وصقل مواهبهم بما يفيدهم في المستقبل.



من جانبها، ذكرت شيماء القلاف انه من الجميل الالتقاء مع نخبة مبدعة من الصغار وقد أبهرني ما شاهدته من تميز ورغم صغر سنهم إلا أن الإبداع والابتكار الفكري كان واضحا لديهم، موضحة ان النادي الربيعي يعد تجمعا لكل مبدع من الصغار.



وفي نهاية الحفل، تم تكريم المبدعين الصغار، وشكر وتكريم لجنة أعضاء التحكيم ناصر الدوسري وباسمة الوزان وشيماء القلاف.