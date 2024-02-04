بشرى شعبان



برعاية وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري تنظم جمعية العلاقات العامة الكويتية مؤتمر ومعرض كويت الاستدامة تحت شعار «العلاقات العامة .. ونهضة السياحة» خلال مايو المقبل.



وبهذه المناسبة، أكد أمين سر جمعية العلاقات العامة محمد الياسين أهمية السياحة كرافد للدخل الوطني، مشيرا إلى أن الكويت غنية بالأماكن السياحية التي تشكل جذبا سياحيا إذا تم الاهتمام بها وتطويرها بشكل مناسب، مبينا أن التنمية المستدامة نهج يهدف إلى تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة، وان رفاهية الشعوب تتطلب تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.



وقال الياسين ان صناعة السياحة تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة، وتعد العلاقات العامة والاتصال أحد أهم أركان تطوير هذا القطاع الحيوي، كما أنها إحدى الأدوات الاستراتيجية التي تساعد على النهوض بالسياحة وتعزيز دور المواطن فيه، لافتا إلى أن استراتيجية الجمعية تتوافق وطموحات المجتمع وتطلعاته، مشيرا إلى أن رسالة المؤتمر هي «كويت جديدة .. كويت المستقبل» خاصة أن السياحة ستساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية «كويت جديدة»، مشيرا الى أن ازدهار السياحة يساهم في تحقيق الاستدامة.



ولفت إلى ضرورة العمل على تطوير الأماكن السياحية وجلب استثمارات خارجية وشركات عالمية لعمل مشاريع سياحية تواكب التطور العالمي في هذا المجال وعمل بيئة سياحية تعيد للكويت مكانتها كعروس الخليج ولؤلؤته المتألقة.



من جانبها، استعرضت عضو مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة وعد الكندري أهداف المؤتمر قائلة انها تتلخص في تفعيل دور العلاقات العامة والاتصالات الاستراتيجية للنهوض بالسياحة، وإدخال صناعة جديدة إلى سوق الأعمال الكويتي وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق استدامة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق التواصل الثقافي وتبادل الخبرات، ونشر صورة إيجابية حول الوجهات السياحية الكويتية، والتوعية بأهمية السياحة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، وتحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتطوير السياحة.



ورأت الكندري أن تطوير السياحة يتطلب تكاتف جميع القطاعات في الدولة سواء الحكومية أو الخاصة، لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيرة إلى أن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي يتطلب بشكل عاجل تطوير جميع مجالات السياحة، مثل السياحة البيئية والثقافية والترفيهية وسياحـــــة المهرجانـــات والمؤتمرات والمعارض والسياحــــة العلاجية.



وأكدت أن الشعب الكويتي من الشعوب الشغوفة بالسياحة والتجول في المناطق السياحية في العالم، وهناك ضرورة لوضع استراتيجية واضحة لتطوير السياحة في الكويت، لافتة إلى أن سقف الطموح في مجال السياحة بلا حدود لأن الكويت تستحق الكثير.