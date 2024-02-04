ينطلق اليوم الملتقى الوطني «المؤثرون في بلادي» بدورته الثانية اليوم لتكريم نخبة من أبناء الكويت الذين تميزوا بتقديم نماذج إيجابية نفتخر فيهم كل في مجاله.



وفي هذا السياق، قال رئيس مبادرة «المؤثرون في بلادي 2024» جمال العدواني انه تم اختيار شخصية الملتقى هذا العام ليكون رجل الأعمال والمؤثر الرئيس التنفيذي لشركة دهان سمير الدهان، وذلك لعطاءاته وإسهاماته المتميزة وإنجازاته الكثيرة في مجال الديكور والمقاولات والتشطيبات.



وأشار العدواني إلى انه على هامش الملتقى ستقام جلسات نقاشية عدة لعدد من المحاضرين في مختلف المجالات، مبينا أن الجلسة الأولى تكون بعنوان «الإعلام والكوادر الوطنية» والمتحدثون فيها هم: فيصل الصواغ رئيس الاتحادين الكويتي والعربي الإعلام الإلكتروني والمدير التنفيذي لشركة الدروازة طلال الشمري ورائد أعمال وصانع محتوى محمد العطار على أن يدير الجلسة الإعلامية غادة رزوقي.



وأضاف أن الجلسة الثانية «تميز وانفراد» سوف يتحدث خلالها رجل الأعمال المؤثر سمير الدهان وتحمل عنوان «تميز وانفراد» ويدير الجلسة الإعلامي عبدالله الطراح والختام سيتم تكريم اكثر من 30 شخصية كويتية مؤثرة في مختلف مجالات الحياة، إضافة إلى تكريم الجهات الراعية.