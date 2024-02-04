تتوالى الاستعدادات لافتتاح معرض «العطور وأدوات التجميل» والذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي في أرض المعارض الدولية بمشرف على أكبر واحدث صالاتها، خلال الفترة من 27 الجاري حتى 9 مارس المقبل. وفي هذا الصدد، قالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم ان المعرض يشهد تسابقا محموما من قبل الشركات العارضة والرعاة لحجز منصاتها للمشاركة في هذا المعرض العالمي وسط حشد من شركات ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية، تمثل وكلاء وعارضين لماركات تجارية متعددة محلية وعالمية من أرقى العطور وأنفس روائح الطيب والبخور والمعمول وأدوات ومستحضرات التجميل واكسسواراتها.



وأوضحت الدهيم ان المشاركات في المعرض بلغت ذروتها بشكل ملحوظ بأكثر من 400 جهة وشركة عارضة ممثلين لرعاة ولوكلاء محليين وإقليميين من الكويت والسعودية وعمان والبحرين وقطر والامارات ولماركات تجارية عالمية لعطور وأدوات ومستحضرات التجميل، إذ ستقام العروض بالصالات 5، 6، 7 و8 مما يعكس حجم الإقبال الكبير والمتزايد على هذا المعرض الذي يعد واحدا من أقدم وأهم المعارض التي دأبت الشركة دوريا على تنظيمها وأكثرها جماهيرية. وتوقعت ان يستقطب هذا المعرض اكثر من 250 ألف زائر خلال فترة عروضه والتي تواكبها معارض أخرى مهمة كمعرض الغذاء الرمضاني والأواني المنزلية، وكذلك معرض الدراعات وجميعها تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأضافت ان أهمية المعرض تكمن في كونه حدثا رياديا في مجال العطور والتجميل في الكويت، ويمثل قاعدة انطلاق مثلى لسوق قطاع التجميل، ويشكل فرصة مناسبة لالتقاء الجمهور المستهلك بالمتخصصين في عالم التجميل من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في هذا المجال، مشددة على ان شركة معرض الكويت الدولي إذ تؤكد حرصها على الدوام والتزامها المطلق بحسن تنظيم معارضها لتظهر بشكل لائق ومشرف، فإنها لن تدخر جهدها في سبيل إنجاح الحدث، مثمنة الدور الكبير لجميع المشاركين والرعاة لمثل هذه الفعاليات، لافتة إلى ان حملة إعلامية وإعلانية شاملة ستواكب المعرض في مختلف وسائل الإعلام، كما يحظى بالتغطية في وسائل التواصل الاجتماعي.