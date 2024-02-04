أطلقت مبرة العوازم الخيرية حزمة مشروعات للأسر المتعففة داخل الكويت بهدف سد احتياجاتهم وتخفيف معاناتهم.



وقال رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد البسيس في تصريح صحافي إن حزمة المشروعات التي أطلقتها المبرة مؤخرا للأسر المتعففة تشتمل على مشروع توزيع المساعدات المالية وتوفير المواد الغذائية، إلى جانب مواد التدفئة في فصل الشتاء كالبطانيات والملابس والدفايات، مشيرا إلى أهمية مشروعات دعم الأسر المتعففة لدى المبرة انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية تجاه الفئات المحتاجة. وأضاف البسيس أن المبرة منذ نشأتها تقوم بحصر ودراسة الحالات المستحقة وتحديث بياناتها سنويا بدقة وأمانة من أجل إيصال المساعدات للأسر المستحقة وتحقيق الهدف من المشروع، مبينا ان المشروعات الموسمية كإفطار الصائم وتوزيع لحوم الأضاحي، يتم تخصيصها للأسر المتعففة والأيتام كأولوية، وتأتي بقية الفئات المحتاجة كالعمالة الوافدة وغيرها تباعا في سلم أولويات توزيع المساعدات. ولفت إلى استمرار المبرة في مد يد العون للأسر المتعففة التي تشتد حاجتها للمساعدة والدعم وتقديم يد العون لتخفيف الأعباء المادية عن كاهلها، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يكتب أجور المحسنين الذين يجودون بأموالهم.