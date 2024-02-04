طارق عرابي



حصلت «الأنباء» على الخطة السنوية للمناقصات التي ستطرحها مؤسسة البترول الكويتية خلال السنة المالية 2024-2025، والتي تضمنت طرح 5 مناقصات رئيسية تتراوح مدة تنفيذ بعضها سنة واحدة، وبعضها الآخر ثلاث سنوات.



وتتضمن الخطة السنوية طرح مناقصة خاصة بأعمال التصميم والتنفيذ لإنشاء وحدة معالجة مياه الآبار الشاطئية، والتي تهدف إلى خفض استهلاك المياه العذبة المنتجة من قبل الدولة، وذلك من خلال تصميم وتنفيذ وإنشاء وحدة معالجة لمياه الآبار الشاطئية. أما ثاني مشاريع الخطة السنوية فيتعلق بأعمال توريد وتركيب وتشغيل وضمان مبردات مركزية، حيث تهدف هذه المناقصة إلى استبدال المبردات المائية المتقادمة الحالية في المبنى لضمان استمرارية الأعمال للمبنى وتحقيق بيئة عمل مثالية للموظفين، حيث تشمل نطاق أعمال المناقصة إزالة عدد 2 مبردات قائمة وتوريد وتركيب وتشغيل وضمان عدد 2 مبردات مركزية.



أما ثالث هذه المناقصات، فهي مناقصة أعمال صيانة مدنية لمجمع القطاع النفطي، والتي تتضمن تنفيذ أعمال صيانة متفرقات مدنية في مجمع القطاع النفطي لضمان حالة الأصول وسلامة الموظفين، حيث يشمل نطاق أعمال المناقصة أعمال صيانة مدنية متفرقة (دهانات، عزل، طرق، خرسانة، تكسير، تكسيات، حفر، إزالة، زجاج) لأصول مجمع القطاع النفطي. أما المناقصة الرابعة ضمن الخطة، فهي مناقصة أعمال تنظيف مبنى القطاع النفطي (مبنى مؤسسة البترول الكويتية)، وإعادة تدوير وضغط النفايات، ومكافحة وحماية المبنى من الحشرات والقوارض وأعشاش الطيور حسب اشتراطات شهادة المباني الخضراء. وفي المناقصة الخامسة والمتعلقة بتوريد مياه (مفلترة/ معالجة)، تهدف المناقصة إلى توريد مياه معبأه مفلترة (330 مل) لموظفي مؤسسة البترول الكويتية بالمبنى الرئيسي، ومركز التدريب البترولي بالأحمدي.