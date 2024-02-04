علمت «الأنباء» أن شركة ناقلات النفط الكويتية مددت موعد إقفال المناقصة الخاصة بتوريد 265 ألف أسطوانة غاز طبخ حتى يوم 13 الجاري.



وكانت «ناقلات النفط» قد حددت يوم 30 الجاري موعدا لإقفال مناقصة توريد 260 ألف أسطوانة غاز مسال مصنوعة من الحديد الصلب زنة 12 كيلوغراما، وعدد 5000 أسطوانة غاز زنة 5 كيلو مع صمام لفرعي تعبئة الغاز المسال (أم العيش والشعيبة).



وحددت الشركة ظهر الثلاثاء الموافق 13 فبراير موعدا نهائيا لإيداع عطاءات المناقصة في صندوق العطاءات B المخصص لذلك والكائن في مقر شركة ناقلات النفط الكويتية، بالإضافة إلى رفع العطاءات عبر النظام الإلكتروني K-Tending.