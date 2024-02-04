محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» ان التحالف المشترك المالك لمجمع الدقم للبتروكيماويات في عمان، والمكون من شركة البترول الكويتية العالمية وشركة أوكيو العمانية والشركة الســــــعودية للصناعات الأساسية - سابك، عقد اجتماعات مع شركات استشارية عالمية حول مشروع البتروكيماويات المخطط له في منطقة الدقم العمانية.



ونقلت المجلة عن مصادر مطلعة على المشروع قولها انه تتم مناقشة موضوعات مثل الجدوى الاقتصادية للمشروع المخطط له، والدراسة واختيار المفهوم، واستراتيجية وضع المخططات الهندسة الأولية والتصميمات مع الاستشاريين، وتنفيذ الأعمال وفقا لنظام الهندسة والمشتريات والبناء (EPC).



وقال أحد المصادر «عقدت هذه الاجتماعات في الأسابيع الأخيرة»، مضيفا انه طلب من الاستشاريين «إعداد مقترحات ذات مصداقية».



تجدر الاشارة إلى ان الشركات التي تشكل التحالف آنف الذكر سبق ان وقعت اتفاقية تطوير مشروع للمخطط في ديسمبر 2022 لبناء مجمع البتروكيماويات بشكل مشترك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، على طول ساحل بحر العرب في سلطنة عمان. وتم توقيع الاتفاقية في 29 ديسمبر من ذلك العام.



وقال مصدر آخر لمجلة «ميد»: «هذه دلائل على أن أصحاب المشروع يتحركون في الاتجاه الصحيح».



والتزمت الشركات الثلاث المملوكة للحكومات بإنشاء مجمع للبتروكيماويات يتكون من وحدة تكسير بخاري ووحدات مشتقة ومنشأة لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي.



وجاء في بيان في ذلك الوقت انهم سيقومون بإجراء الدراسات اللازمة والتعاون باستخدام ثرواتهم من الخبرة التقنية والتجارية لتطوير المشروع بخصائص فريدة تجعله قادرا على التنافس عالميا ومربحا لجميع الشركاء الثلاثة.



وذكر البيان أن الشركاء يعتزمون تحقيق الدخل من الغاز الطبيعي المسال والمواد الأولية الأخرى التي سيتم الحصول عليها من منشأة مصفاة الدقم التي تم تشغيلها مؤخرا، والتي يديرها تحالف كويتي - عماني وهي عبارة عن مشروع مشترك بنسبة 50:50 بين الجانبين. وتبلع الطاقة التكريرية لمصفاة الدقم 230 ألف برميل يوميا وستعمل على إنــــتاج الديزل ووقود الطـــائرات، بالإضافة إلى النافثـــــا وغاز البترول المسال باعــــتبارها المنتجات الرئيســــــية للمـصفاة.