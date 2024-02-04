

أعلنت شركة KIB Takaful عن تعيين م.حسين آرتي في منصب نائب الرئيس التنفيذي، بخبرة تصل إلى 18 عاما في قطاع التأمين.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة KIB Takaful أسامة جواد بوخمسين: يسعدنا انضمام م.حسين آرتي إلى فريق العمل في شركة KIB Takaful وإن الخبرة التي يتمتع بها في قطاع التأمين ستشكل إضافة مهمة للإدارة التنفيذية في الشركة واثقين بأن إضافته سوف تسهم في تطوير محفظة شركة KIB Takaful وتعزيز مكانتها في السوق.



من جانبه، قال آرتي: يسعدني الانضمام إلى شركة KIB Takaful وأتطلع للعمل مع الإدارة التنفيذية لتحقيق استراتيجية الشركة.



وينضم آرتي إلى شركة KIB Takaful قادما من شركة عناية للتأمين حيث تولى منصب مساعد المدير العام للمطالبات ورعاية العملاء، مع تزكيته أخيرا عضوا لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتأمين في دورته الأخيرة، حيث بدأ حياته المهنية في الشركة الأهلية للتأمين كرئيس قسم تأمين السيارات، ثم انضم إلى شركة تآزر للتأمين مديرا لإدارة السيارات، وكان آخر منصب تقلده هو مساعد المدير العام للمطالبات ورعاية العملاء في شركة عناية للتأمين.



ويحمل م.حسين آرتي درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة فيلادلفيا في عمان، وحاصل على شهادات تطبيقية متعددة في التأمين من المعهد الملكي البريطاني للتأمين في لندن ومعهد الخليج للدراسات التأمينية في المنامة، مع شهادات معتمدة بالقيادة خصوصا المشروع الوطني لإعداد قادة خطة التنمية «ذخر» من جامعة كورنيل في مدينة نيويورك.