المبارك: نمو الأرباح جاء نتيجة تطبيق إستراتيجيتنا الرامية إلى تطوير جميع قطاعات الشركة

الشطي: نستهدف الفرص الاستثمارية في الشركات التشغيلية والاستمرار في تطوير العمل



أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار عن تحقيق أرباح صافية بلغت 12.37 مليون دينار ما يعادل 18.63 فلسا ربحية للسهم الواحد في 2023 بنسبة نمو بلغت 37% في صافي الأرباح، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 9 ملايين دينار ما يعادل 13.18 فلسا ربحية للسهم الواحد عن العام 2022، وبلغت الإيرادات التشغيلية 25.5 مليون دينار فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 98 مليون دينار، وقد أوصى مجلس الإدارة بأن يتم توزيع أرباح نقدية تعادل 7.5% من القيمة الاسمية والتي تمثل 7.5 فلوس للسهم لمساهمي الشركة، على أن تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية العادية للشركة بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة بهذا الطلب.



وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، أعرب رئيس مجلس الإدارة منصور المبارك عن ارتياحه لهذه النتائج قائلا: سعداء بهذه النتائج المالية التي حققتها الشركة عن العام 2023 والتي أظهرت نموا في أرباح جميع قطاعات الشركة التشغيلية مع مواصلة التقدم في مسار تحقيق أهدافها، حيث ركزت الشركة خلال العام الماضي على تحقيق استراتيجيتها التي ترتكز على خلق توازن ملائم في أصول الشركة من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار الهيكلة المالية المناسبة في سبيل تعظيم حقوق المساهمين، كما أكد المبارك أن مجلس إدارة الشركة يضع نصب عينيه متابعة التدفقات النقدية وتعزيز متانة المركز المالي للشركة بشكل مستدام.



كما أشار إلى ان النمو في الإيرادات وصافي الأرباح الذي حافظت عليه الشركة خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة التنفيذ الأمثل للاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة في سبيل إعادة بناء قطاعات الشركة المختلفة. في ظل الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية المسؤولة، وإدارة المخاطر، وتطوير البنية التحتية لأنظمة الشركة والاهتمام بالالتزام بالمتطلبات الرقابية.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة أعيان للإجارة والاستثمار عبدالله الشطي: لقد ركزت الشركة على نمو جميع قطاعاتها التشغيلية الرئيسية خلال العام، حيث نرى نمو قطاع التأجير التشغيلي خلال العام الماضي مدفوعا بالطلب العالي على السيارات الجديدة والمستعملة، حيث قام الجهاز التنفيذي بوضع خطة مستهدفة لتنمية هذا النشاط بشكل مدروس يتناسب مع موارد الشركة وطلب العملاء. وفي جانب الاستثمار المباشر، استمرت الشركة في متابعة الاستثمار في الأسهم ذات الأداء التشغيلي والتوزيعات المستمرة في سبيل بناء محفظة متوازنة يمكن لها أن تكون قاعدة للتوسعات المستقبلية. وفي القطاع العقاري نجد أن الشركة قد عملت على إعادة تشكيل المحفظة العقارية من خلال بيع مجموعة من العقارات ذات العوائد المنخفضة والبحث عن عقارات جديدة تستهدف الشركة منها تحقيق عوائد أفضل في ظل مخاطر مدروسة ومتناسبة مع أصول الشركة.



وأردف قائلا: إن المحافظة على هذا الأداء الإيجابي وتعزيز الإيرادات التشغيلية للشركة الهدف الأساسي الذي يسعى الجهاز التنفيذي في الشركة للوصول إليه خلال الفترة المقبلة وبما يتوافق مع رؤية وأهداف مجلس الإدارة، حيث تعمل الشركة على استهداف الفرص التشغيلية في القطاعات المختلفة، مع الاهتمام بتطوير موارد الشركة البشرية والأنظمة الداخلية التي من شأنها تحسين بيئة العمل.