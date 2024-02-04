الخدمة تتيح بيانات المبالغ والأسهم والتقارير والتوزيعات ونقل الملكية

المشروع تديره كوادر مهنية وطنية.. والشركة نحو مزيد من التطور



كشفت الشركة «الكويتية للمقاصة» عن إطلاقها لتطبيق «Maqasa App» لخدمة مساهمي الشركات المدرجة في بورصة الكويت بمختلف نوعياتها إلى جانب الشركات التي تقدم لها خدمات الحفظ وذلك من خلال تقنيات آمنة وسهلة ودقيقة.



وأوضحت «المقاصة» أن التطبيق يواكب التطور الرقمي الذي تنتهجه الشركة والذي يتماشى مع استراتيجيتها المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، حيث تهتم الشركة بتسهيل معاملات المساهمين وتزويدهم بخدمات ذات جودة عالية، وبالتالي تقليل الحاجة إلى زيارة الفروع والحد من الدورة المستندية.



وأضافت الشركة أن الخدمات التي يشملها التطبيق الجديد تتضمن التالي:



- بيانات المبالغ والأسهم والتقارير الخاصة بالتداول.



- بيانات الأسهم وتوزيعات الأرباح الخاصة بالسجل.



- خدمات نقل ملكية الأسهم، وشهادة الأسهم وإقرار الملكية.



وذكرت الشركة أنها تهتم بمواكبة التطورات التكنولوجية التي تطرأ من وقت إلى آخر لتقديم أفضل الخدمات للشركات المحلية والأجنبية التي تتعامل معها باعتبارها أحد أطراف منظومة سوق المال المختصة بأنشطة التسوية والحفظ والتقاص وغيرها من الخدمات والأنشطة ذات العلاقة التي تتطلبها دورة العمل.



وأكدت الشركة أن هناك خطة موسعة لزيادة مثل هذه المشاريع والتطبيقات والخدمات التي تتطلبها مواكبة الأسواق العالمية المتطورة، مشيرة إلى أن «Maqasa App» ما هو إلا استكمال للتحول التكنولوجي الكامل الذي تستهدفه الكويتية للمقاصة، إذ يعد نافذة سهلة ومبسطة للحصول على العديد من البيانات الخاصة بكل عميل أو مساهم، ولكن في نطاق من الأمان والسرية والخصوصية.



وأشارت «المقاصة» إلى أن المشروع يدار من قبل كوادر مهنية وطنية ذات خبرة، ما يؤكد الاستعداد للتعامل مع أي متطلبات خلال الفترة المقبلة، فيما بينت الشركة أنها على أتم الاستعداد لتلقي أي مقترحات أو رؤى ومبادرات من شأنها تعزيز وتطوير جودة العمل، وبالتالي الخدمات المقدمة للشركات وجمهور المساهمين بما يواكب الاستراتيجية المعتمدة.