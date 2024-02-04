

أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاق حملة «يا زين تراثنا» للسنة الثالث عشرة وهي الحملة الرامية إلى إحياء التراث الكويتي القديم والتي كان البنك قد دشنها منذ عدة سنوات سابقة إدراكا منه بأهمية أحياء التراث الكويتي القديم وتذكير جيل اليوم والغد بالتقاليد والعادات الشعبية القديمة وكذلك الجوانب الاجتماعية والحياتية للرعيل الأول من أهل الكويت والتي التقت جميعها في إطار ثقافة مشتركة عكست وجسدت الحياة الكويتية قديما في البادية والحضر، حيث تتمحور فكرة هذا العام حول المناسبات والاحتفالات بالأعياد الوطنية.



وتأتي هذه الحملة لتؤكد من جديد حرص البنك على إحياء التراث الكويتي القديم، ضمن برامج الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المبتكرة وضمن جهوده المستمرة وقناعته الثابتة بأن التراث الكويتي غني بالكثير من المعاني والعبر التي يجب أن تبقى محفورة في الأذهان.



وفي تعليقها على انطلاق حملة «يا زين تراثنا»، قالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع: نحن سعداء في البنك التجاري الكويتي باستمرار الإطلاق الناجح للحملة والرامية في مجملها إلى إحياء التراث الكويتي القديم، وبينت أن اسم البنك التجاري الكويتي قد ارتبط على مدار أكثر من ربع قرن من الزمان بإحياء التراث الكويتي القديم من خلال فعاليات ومطبوعات ترسخ هذه المعني عاما تلو الآخر، مشيرة في هذا الصدد إلى أن محركات البحث على شبكة الإنترنت تبرز اسم البنك التجاري الكويتي عند إجراء أي بحث مرتبط بالتراث الكويتي القديم، وهو ما يدل على ارتباط البنك التجاري وجهوده البارزة في إحياء التراث الكويتي القديم.



وكشفت أن حملة «يا زين تراثنا» لهذا العام ستنطلق فعالياتها لمدة شهر وسوف تتضمن العديد من الفعاليات والزيارات لجهات مختلفة ومتعددة واستضافة حرفيين كويتيين، بهدف إحياء التراث الكويتي القديم والتذكير بأهمية العادات الكويتية وأنماط الحياة التي عاشها الآباء والأجداد في الماضي ومشاركتهم الاحتفالات بمناسبات عزيزة على قلوب الجميع، ألا وهي احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفعاليات والمسابقات المختلفة للحملة سوف يتم الإعلان عنها في القريب.



واختتمت الورع حديثها مبينة أن حملة «يا زين تراثنا» وجهود البنك المختلفة في مجال إحياء التراث الكويتي القديم باتت تميز البنك التجاري الكويتي عن غيره من المؤسسات الأخرى، بل وأصبحت تستقطب اهتمام العديد من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، داعية الجميع إلى متابعة الفعاليات المختلفة للحملة على صفحات وحسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي ومتمنية أن تحوز فعاليات الحملة لهذا العام على رضا الجمهور كما كان الحال خلال الأعوام السابقة.