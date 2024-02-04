

أعلن بنك وربة عن توقيع اتفاقية شراكة مع فندق «الريجنسي» يتم بموجبها تمويل تأجير قاعات المناسبات بصفر أرباح، علما أن قيمة التمويل تصل إلى 25 ألف دينار لمدة 5 سنوات ولا يشترط تحويل الراتب على بنك وربة لمن يرغب في الحصول على هذا التمويل، وتتماشى هذه الاتفاقية مع دور البنك المستمر في تعزيز شراكته المجتمعية من خلال تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائه.



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة مساعد المزيد أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص بنك وربة على توفير أفضل الخدمات المصرفية والتزامه بتوفير أقوى تجربة مصرفية لعملائه من خلال أقوى عروض التمويل على المنتجات والخدمات الاستهلاكية، مضيفا أن البنك نجح في الآونة الأخيرة في استقطاب عدد من الشركات المختارة واسعة الصيت.

وأضاف أن التعاون مع فندق «الريجنسي» هو تأكيد على حرص بنك وربة على تقديم الخدمات المصرفية لعملائه بهدف تلبية احتياجاتهم وطموحاتهم، فضلا عن إدخال آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال الدفع الإلكتروني، موضحا أن هذه الشراكة الأخيرة مع فندق «الريجنسي» امتداد لخدمات التمويل الشاملة والحلول المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك لعملائه، خاصة ممن يرغبون في تأجير قاعات المناسبات، وعلى غرار العديد من عروض البنك التمويلية الأخرى، فنحن واثقون من أن هذه التسهيلات سوف تلبي احتياجات عملائنا.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمبيعات المباشرة في بنك في بنك وربة سعود الشباك إلى ان البنك يواصل تقديم خدمات تمويلية شاملة، بما في ذلك التمويل الشخصي للسلع الاستهلاكية، والذي يلاقي إقبالا متناميا لدى العملاء، مجددا تأكيده على سعي «وربة» المستمر إلى توفير أفضل العروض التمويلية التي تمنح العملاء قيمة مضافة من حيث السهولة والمرونة في أسلوب حياة العملاء. بدوره، أعرب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المالية «الريجنسي» جياشيل بهانسالي عن ثقته في هذا التعاون الذي سيوفر خدمة مبسطة لعملاء فندق الريجنسي والذي يعد، رمزا من رموز الرقي والأصالة في الكويت.

كونه فندقا كويتي الهوية منذ تأسيسه عام 1981، بطابع يمزج بين العراقة والفخامة وكرم الضيافة العربية كما أنه يدعم الأسس الصلبة لبنك وربة الذي يقدم خدمات تمويلية شاملة وحلول مصرفية متكاملة لجميع مشاريع حياة عملائهم والاحتفالات الخاصة.