

مفرح الشمري



استقبل وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري رئيس اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية المخرج خالد الرويعي ونائب رئيس اللجنة المخرج أحمد الشطي وأعضاء مجلس الإدارة المسرحي الإماراتي عبدالله راشد والمسرحي الكويتي مهدي السلمان وذلك في الأسبوع الماضي في مكتبه بوزارة الإعلام.



وقدم رئيس اللجنة المخرج خالد الرويعي شرحا وافيا للوزير المطيري عن خطة اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجديدة التي توقفت أعمالها منذ 2016 بعد اعتماد تشكيلها الإداري الجديد.



ووعد الرويعي بأن أعمال اللجنة المقبلة ستكون محط أنظار الجميع.



وطالب الوزير عبدالرحمن المطيري بتفعيل أعمال اللجنة بشكل يلائم إلى ما وصل إليه المسرح في الخليج، مثمنا الجهود التي يقوم بها رئيس اللجنة وأعضاؤها واعدا إياهم بأن يكون هناك جناح خاص لأعمال اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة مرور 40 عاما على إنشائها في احتفالية الكويت عاصمة الثقافة 2025، وذلك حتى يطلع الحضور على إنجازاتها عن قرب.



يذكر أن اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضم في عضويتها كلا من: خالد فارس الرويعي ـ رئيسا (مملكة البحرين)، أحمد فؤاد الشطي ـ نائبا للرئيس (الكويت)، جاسم العالي ـ الأمين المالي (مملكة البحرين)، وليد الزعابي وعبدالله راشد (دولة الإمارات العربية المتحدة)، نوح الجمعان ونايف البقمي (المملكة العربية السعودية)، محمد المعمري ود.مرشد راقي (سلطنة عمان)، فالح فايز وحمد عبدالرضا (دولة قطر)، ومهدي السلمان (الكويت).