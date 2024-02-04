

يحيى حميدان



قال مساعد مدرب فريق الكرة بنادي التضامن جمال القبندي إنه توقع تحقيق المفاجأة عبر الفوز على الكويت 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ضمن الدور ربع النهائي لكأس سمو الأمير.



وأشار القبندي، عقب اللقاء، إلى أن فريقه كان يحتاج إلى الهدوء والتركيز وتفادي ارتكاب الأخطاء، وهو ما حدث بعد أن استمر التركيز حتى في ركلات الترجيح.



وتابع بالقول: تجاوز «الأبيض» يعد رد اعتبار لـ «العنيد» بعدما ودعنا مسابقة «أغلى الكؤوس» الموسم الماضي بالسيناريو نفسه.



من جهته، أكد مدرب الكويت، التونسي نبيل معلول، أنه كان غاضبا على حكم اللقاء داود العبدالله بسبب إضاعة الوقت فقط، مشيرا إلى أن حصوله على البطاقة الحمراء عقب انتهاء الشوط الأول كان مستحقا وتقبل قرار الحكم.



ورأى معلول أن الفريقين لم يلعبا أكثر من 20 دقيقة في الشوط الثاني وكان الأجدر بالحكم أن يضع حدا لمسألة إضاعة الوقت.