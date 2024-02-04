جاسم القامس: أشكر «شاشا» التي جعلت عملنا يرى النور



بشار جاسم الكندري



بدعوة من صناع مسلسل «تقدير الاحتياج» حضرت «الأنباء» تدشين الموسم الثاني للمسلسل بحضور أبطال العمل وبعض مشاهير السوشيال ميديا، بعد ان عرض الموسم الأول منه عام 2019 ولاقى النجاح الكبير بسبب أسلوب الطرح وبساطتها في الوقت نفسه.



«الأنباء» حضرت الأربعاء الماضي العرض الخاص من الموسم الثاني لهذا المسلسل بعرض حلقتين منه للحضور قبل عرضهما على منصة تطبيق شاشا والتي ستعرض حلقتين كل يوم خميس.



المسلسل كوميدي يحكي قصص موظفي إدارة حكومية هي (تقدير الاحتياج)، والمواقف الكوميدية التي تحصل بينهم، حيث انه يلامس واقع الروتين في وزارات الدولة والمركزية واللامركزية وحصر المهام والمسؤوليات والوظائف.



العمل استكمال لما تم عرضه في الموسم الأول بإضافة مشاركين فيه جدد من الشخصيات، منهم بيبي العبدالمحسن التي أتقنت دورها وذكرتنا بالراحلة عائشة إبراهيم بمسلسل «العتاوية» وأيضا شارك في هذا الموسم الفنانون إبراهيم الشيخلي، نصار النصار، محمد عاشور، وجاءت مشاركتهم ضيوف شرف.



الممثلون المشاركون أضافوا للعمل بروحهم الكوميدية والتمثيل التلقائي دون تكلف أو تصنع، منهم ناصر العنزي وفضة البغلي.



ولا ننسى صورة وكادرات المخرج الرائعة للعمل التي أبدع فيها المخرج أحمد عبدالغفار.



عمل «تقدير الاحتياج» فيه تلقائية التمثيل وقوة الطرح الذي لم نجدها في أغلب أعمالنا الدرامية التي تعتمد على الشكل وتنسى المضمون.



بعد العرض، «الأنباء» التقت مؤلف العمل جاسم القامس حيث قال: أولا احنا سعداء كفريق عمل عودة «تقدير الاحتياج» بالموسم الثاني بعد نجاح الموسم الأول وحرصنا كل الحرص على ان تكون نقلة جديدة من ناحية الصورة الإخراجية ومن ناحية القصة وطورنا هذه الأشياء لأننا استفدنا من أخطائنا بالجزء الأول، وفي هذا الموسم حبيت اني أركز على أداء الفنانين وأبيهم يوصلون روح النص في مساحات الارتجال.



وتابع: من الإضافات الجديدة في الموسم الثاني هي مشاركة بيبي العبدالمحسن وإبراهيم الشيخلي ونصار النصار ومحمد عاشور وتشرفنا فيهم ضيوف شرف معنا، بالإضافة إلى الكاست الرئيسي بالعمل وهم موظفو «تقدير الاحتياج».



وأضاف: أحب أشكر المخرج أحمد عبدالغفار على الرغم من تجربته الأولى في إخراج المسلسلات إلا أن رؤيته الإخراجية أحدثت نقلة نوعية في جودة العمل من ناحية الصورة بمعاونة مدير التصوير يوسف المجيم، كما حرص على تفاصيل في الموسيقى والمونتاج ساهمت في تطور كبير في الموسم الثاني.



ويختتم جاسم حديثه قائلا: احنا حابين نشكر منصة شاشا على هذا التعاون وإتاحة الفرصة لأعمال مثل تقدير الاحتياج انها ترى النور عن طريقهم واللي قد يراها البعض انها كوميديا مختلفة عن الأعمال السائدة والتي عرضت من قبل خصوصا من خلال القضايا اللي تهم الناس في حياتهم اليومية والروتينية.



«تقدير الاحتياج»



تمثيل: أحمد بوسيف، أحمد الشمري، زينب بهمن، نوال العامر، ناصر العنزي، محمد الكاظمي، يوسف بن علي، محمد عاشور، بيبي العبدالمحسن، فضة البغلي، إبراهيم الشيخلي، مصطفى محمود، وزهراء العطار.



نص المسلسل: كان عبارة عن ورشة كتابة بإدارة جاسم القامس، وضمت كلا من محمد عواد الشمري، مقداد الكوت، حمد الشريعان، محمد شاهر المطيري، نجاة الصايغ، شوق المضف، غدير المهنا.



إشراف عام: جاسم القامس ومريم الخترش.



إخراج: أحمد عبدالغفار.