

عبدالحميد الخطيب



أحيا «فنان العرب» محمد عبده حفلا غنائيا استثنائيا مساء الخميس الماضي في افتتاح مهرجان «فبراير الكويت 2024»، الذي تنظمه شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات بالتعاون مع «مركز عبدالله الرويشد» في قاعة «الأرينا كويت» بمجمع «360»، حيث شدا عبده بأهم أغانيه التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب.



بدأ «أبو نورة» الأمسية بالأغنية الوطنية «باركي يا كويت»، ومن ثم قدم باقة متنوعة من أشهر أعماله، مثل «البرواز، أوحشتنا يا حبيبب، الهوى الغايب، يا مدور الهين، في الجو غيم، ابي منها الخبر، صمت الشفايف، محرين بالخير، مر قلبي، يكفيك إنك شفتها، إنته معاي، أنا وخلي»، وختم الحفل بأغنية «باركي يا كويت».



وفي ثاني ليالي المهرجان، كان الجمهور على موعد، مساء أمس الأول (الجمعة)، مع «القيثارة» نوال الكويتية والنجم مطرف المطرف اللذين أشعلا الحماس في «الأرينا» بأجمل أغنياتهما، وفي الوصلة الأولى صعد مطرف على المسرح وشدا بأغنيات «فهموه، عال، من لهيب الشوق، قصة، زحام الحرف، منهك غرام، يا غلابة، أنا واقف» وسط تفاعل كبير من الحضور، وغنى أيضا «غرام أو عشق، قلبك نفسك، زينة، لبيه، يا بلوه»، وقبل مغادرة المسرح أمتعنا مطرف وهو يعزف على العود ويغني «كسرت بخاطري الأيام» و«يا نور العين».



وبعد استراحة قصيرة، أطلت نوال التي تربعت على قلوب الجمهور بأغنياتها التي عبرت عن حبهم ومشاعرهم ولامست أحلامهم وأمانيهم، وكانت في غاية التألق والحيوية والنشاط، واستهلت وصلتها بأغنية «مشعل الأنوار» والتي ارتفعت معها أعلام الكويت عاليا فوق الرؤوس، ومن ثم شدت بأغنيات مثل «حبك عادي، فيني كثير، أسف، لا تغلط، شكثر فيني وله، خذاني الشوق، المسباح، مثل النسيم، كل البشر».



واستغلت «أم حنين» تفاعل الحضور معها في كل أغنية تقدمها، فغنت «نجوم الليل» و«يوه يا يوه» و«ترى الليل عودني» و«أن حكو»، لتختتم ليلة رائعة موسيقية غنائية ممتعة.