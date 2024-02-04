بشرى شعبان



تشارك الجمعية الكويتية للتراث بمعرض للحرف اليديوية خلال بطولة «الدامة» التي انطلقت السبت في مقهى سليمان الشميمري في شرق ولمدة 3 أيام.



«الأنباء» جالت في المعرض والتقت رئيس الجمعية الكويتية للتراث فهد العبد الجليل الذي أوضح أنها جمعية نفع عام أسست عام 2017 من أهم أهدافها المحافظة على كل ما توارثناه من الآباء والأجداد والمحافظة على التراث الكويتي بشقيه المادي وغير المادي.



وقال إن الشق المادي هو المحافظة على المباني التراثية القديمة من مساجد تراثية والدواوين المتواجدة في مدينة الكويت ومحيطها على الساحل، أما غير المادي فهو المشاركة في مثل هذه المعارض التي تسلط الضوء على الحرف الموروثة، وهي الحرف التي اندثرت بعد اكتشاف النفط، وقد ارتبطت هذه الحرف بأسماء العديد من الأسر الكويتية، ونعمل في الجمعية على اعادة إحياء هذه الحرف منها (صف الغوص، والخواص، وكذلك بناء السفن، الصايغ، والصناديق وغيرها من الحرف التراثية).



وأضاف العبد الجليل أن الجمعية تعمل على إحياء هذه الحرف وتدريب الشباب على صناعتها لتبقى خالدة في ذاكرة الكويتيين.



وحول مشاركات الجمعية في الاحتفالات بالأعياد الوطنية، بين عبد الجليل أن رئيس لجنة التراث البحري المسؤول عن الأنشطة اعد برنامجا لمشاركة الحرفيين وأصحاب المتاحف والباحثين في الاحتفالات



وحول المشاركة في المعرض، قال: هناك العديد من المشاركات في الأنشطة التراثية والثقافية سواء مع وزارات الدولة أو مع جامعة الكويت، مشيرا إلى أن الجمعية غير ربحية ومشاركتنا فقط للحفاظ على التراث الكويتي بشكل عام.



وكشف عن مشاركة 5 فنانين حرفيين من أعضاء الجمعية في المعرض وبطولة لعبة الدامة التراثية مع إدارة المقاهي الشعبية، ولمدة ثلاثة أيام في مقهى الشهيد سليمان الشميمري.



بدوره، قال عضو جمعية الكويتية للتراث الحرفي دخيل الحياوي انه يشارك في المعرض بمجموعة من الأعمال التراثية من الموروث الشعبي والبحري منها مجموعة من صناديق التاجر القديم بالإضافة إلى السفن الخشبية وكل ما يختص بالتراث البحري.



أما الحرفي مبارك الخشتي، فقال إنه يشارك في مسابقة الدامة بهدف تعريف رواد المقهى الشعبي بالتراث الشعبي الكويتي والحرف الموجودة بالماضي وتعريفهم بأنواعها وطريقة تصنيعها، مشيرا إلى أن هذه هي أول مشاركة مع المقاهي الشعبية.